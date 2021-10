Un sistema perturbato sta lentamente transitando sull’Italia portando meteo instabile verso il Centro-Sud, ma è solo un assaggio di quello che avremo nel corso del fine settimana. Il fronte si è aperto una breccia verso il Mediterraneo, bucando il campo anticiclonico che si era insediato da alcuni giorni.

La perturbazione risulta guidata da un’ampia area depressionaria con perno sull’area baltico-scandinava e che richiama aria fredda verso l’Europa Centro-Settentrionale. Parte di quest’aria fresca tende a scivolare sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo Centrale, contrasto con l’aria più calda preesistente.

Questo scontro di masse d’aria diverse, unitamente al cedimento più marcato del campo anticiclonico, avrà modo di creare tutte le condizioni per lo sviluppo di un vortice di bassa pressione mediterraneo, inizialmente posizionato tra Baleari e coste algerine.

Le proiezioni dei centri meteo vedono una probabile successiva evoluzione del vortice verso est, in direzione delle coste tunisine e poi della Sicilia. L’area ciclonica rappresenta pertanto una seria minaccia per il tempo di parte del Sud Italia, in particolare per Calabria e Sicilia.

Sud Italia tra nubifragi e mareggiate

Durante questa lenta evoluzione, il vortice prenderà ulteriore forza e dovrebbe approfondirsi ulteriormente una volta che si porterà sul Canale di Sicilia. Tale situazione si realizzerà grosso modo a cavallo fra domenica e lunedì. Se tutto sarà confermato, correnti molto umide risaliranno dal Mar Libico verso lo Ionio e la Sicilia.

Il grosso del peggioramento entrerebbe in azione nel corso di domenica, con fenomeni più intensi che, se tutto verrà confermato, potrebbero colpire la fascia ionica di Calabria e Sicilia, lambendo anche il sud Sardegna.

Resta confermata la possibilità di nubifragi in queste zone, con tendenza a coinvolgimento anche del Salento e della Lucania entro le prime ore di lunedì. C’è il pericolo di sistemi temporaleschi autorigeneranti con piogge violente e persistenti nelle stesse zone, fino ad accumuli superiori ai 150/200 mm in poche ore.

Dato l’approfondimento del vortice mediterraneo, si prevede anche un generale rinforzo dei venti tra est e sud-est, che spireranno sostenuti sui mari meridionali. Ci saranno le condizioni per forti mareggiate sulle aree costiere ioniche esposte, in particolare della Calabria e della Sicilia.