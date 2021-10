Le condizioni meteo risultano, tutt’ora, pesantemente condizionate dalla presenza di un vortice freddo di provenienza settentrionale. Vortice che ha avuto un impatto localmente devastante, non dimentichiamoci che a inizio settimana abbiamo registrato piogge torrenziali in alcune aree del Nordovest, per non parlare dei nubifragi che hanno coinvolto zone piuttosto localizzate del Centro Italia (Sardegna compresa).

In questo momento la configurazione barica è chiarissima: l’Alta Pressione si è proiettata verso nord-nordest, facilitando l’isolamento di un’ampia circolazione d’aria fredda sul Mediterraneo centro orientale. Circolazione che, stante gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, dovrebbe intrattenersi per giorni tant’è che all’inizio della prossima settimana dovrebbe ricevere ulteriori apporti nordici, ringalluzzendosi soprattutto sui Balcani e lungo l’Adriatico.

Avremo modo di tornare sull’argomento, anche perché l’esatto posizionamento dell’Alta Pressione inciderà pesantemente sull’eventuale recrudescenza dei fenomeni.

Nelle prossime ore, intanto, le regioni del Centro Sud avranno a che fare con ulteriori precipitazioni. Piogge di una certa importanza stanno già interessando il medio basso Adriatico e le tirreniche meridionali, sostenute da una circolazione ciclonica dei venti attorno a un minimo di bassa pressione collocato proprio sul Tirreno.

L’evoluzione giornaliera dovrebbe proporre piogge insistenti tra Marche, Abruzzo e Molise, laddove potrebbero verificarsi veri e propri nubifragi. Per questo motivo raccomandiamo di seguire con molta attenzione i bollettini rilasciati dalle autorità competenti.

Qualche nubifragio, anche a carattere temporalesco, potrebbe abbattersi sulla Puglia, specie lungo la fascia costiera. Poi non mancheranno importanti acquazzoni tra Sicilia e Calabria meridionale, più sporadici sulla Sardegna orientale e sui settori ionici della Calabria.

Per quanto riguarda le regioni del Nord, netto miglioramento e prevalenti schiarite eccezion fatta per qualche residuo scroscio di pioggia a ridosso dell’Appennino Emiliano-Romagnolo.