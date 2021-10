Finora s’è parlato poco o nulla di neve, freddo e quant’altro. Vero è che siamo in Autunno e che le piogge dovrebbero farla da padrone, ma è altrettanto verso che in passato succedeva sovente di dover commentare scenari meteo climatici invernali già a ottobre.

I cambiamenti degli ultimi decenni non stanno passando inosservati, ma è argomento che abbiamo trattato e approfondito svariate volte. In queste sede vogliamo approfondire un’altra materia, quella della neve, quella del prossimo Inverno. Sì, perché ormai non manca molto, qualche settimana e dovremo accogliere l’esordio meteorologico della stagione invernale.

Il 1° dicembre comincerà tutto, poi toccherà all’esordio astronomico e a quel punto la nostra attenzione sarà totalmente rivolta alle dinamiche atmosferiche che potrebbero condizionare l’andamento di un’intera stagione. Ne abbiamo fatto già cenno, affrontando il discorso del Vortice Polare, ma rispetto a quanto proporremo nelle prossime settimane si è trattato di un semplice assaggio.

Diciamo che di neve, quest’anno, potrebbe caderne tanta. Sui rilievi, in primis, laddove è naturale che sia così. Naturale ma non scontato, badate bene, perché alcuni inverni del nuovo millennio verranno ricordati per la carenza di neve sia sulle Alpi sia sull’Appennino.

Quest’anno no, quest’anno probabilmente sarà diverso. Quest’anno, già a partire da novembre, di neve potrebbe caderne tanta. Prima sulle Alpi, poi lungo la dorsale appenninica. Non solo. La neve potrebbe cadere a quote collinari, in più di un’occasione. Attenzione ai mesi di dicembre e gennaio, perché potrebbero essere i più propizi sia in termini di freddo che di precipitazioni.

Sono affermazioni che nascono da attente analisi, praticamente su base giornaliera, dei vari pattern climatici capaci di regolare il motore stagionale. Non sarà una stagione come tutte le altre, a prescindere dagli effetti più o meno clamorosi in Italia. Sarà una stagione decisamente interessante, forse addirittura esplosiva.

Fatto sta che le prime tendenze stagionali – avevamo visto quella su base ECMWF – ci dicono che potrebbe nevicare più del solito. Soprattutto nei primi due mesi invernali.