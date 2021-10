Lo scenario meteo è drasticamente mutato sull’Italia in questa prima parte d’ottobre. Il repentino sbalzo termico ci ha proiettato in un batter d’occhio da condizioni quasi estive a scenari quasi invernali. Nel corso della settimana il freddo andrà addirittura a crescere, divenendo persino più anomalo.

Ottobre tende quindi a mostrare all’improvviso un volto invernale, con temperature da brivido fino a 8-10 gradi sotto la media. Non siamo abituati a quest’estremizzazione, ma anzi in genere negli ultimi anni prevalevano scenari opposti, con l’estate che talvolta si allungava di parecchio.

Ottobre di norma sarebbe il mese delle alluvioni, in qualche modo ricollegabili al contributo di caldo e umidità. Mai come quest’anno il pericolo potenziale sarebbe altissimo, dopo un’estate molto calda e un settembre altrettanto segnato da temperature ben superiori alle medie.

Non si sono avute per ora le condizioni per ondate di maltempo molto pericolose, di quelle che stazionano senza evolvere verso est a causa dell’anticiclone di blocco. Eppure in Liguria lo scorso 4 ottobre si è avuto un evento pur localizzato di pioggia record, con oltre 880 mm di pioggia in 24 ore a Rossiglione.

A proposito di tutta l’energia esplosiva in gioco, ne abbiamo avuto ancora evidenza in alcuni eventi meteo accaduti nelle ultime settimane. Su tutti possiamo citare l’escalation di tornado che hanno colpito alcune aree della Val Padana nella giornata di domenica 19 settembre e poi un replay lo scorso venerdì 6 ottobre.

Freddo anomalo attenuerà il rischio di fenomeni violenti autunnali

Come proseguirà ora l’autunno? Questa serie di impulsi d’aria fredda artica potrebbero lasciare il segno e determinare un prosieguo di stagione del tutto differente. L’inverno anticiperà davvero? Non è detto, perché magari la situazione potrebbe ribaltarsi nella seconda metà di ottobre e tornare alla mitezza.

Tutto questo freddo che si sta riversando e continuerà a riversarsi sul Mediterraneo verso i mari italiani è eccessivamente precoce e duraturo per il periodo. Non tutti i mali però vengono per nuocere, poiché l’aria artica favorirà una certa dissipazione dell’energia accumulata come calore sui mari attorno all’Italia.

Il freddo così precoce può avere effetto calmierante sui fenomeni meteo estremi tipici autunnali che sarebbe lecito attendersi nelle prossime settimane. Al tempo stesso non farà piacere a molti dover fare i conti già ora così in anticipo con abbigliamento pesante, accensione riscaldamenti e malanni di stagione.