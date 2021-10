Potendo scegliere le condizioni meteo climatiche del prossimo inverno, per quale scenario optereste? La risposta, probabilmente, sarà influenzata dal modo con cui ci si interfaccia con la materia.

Ci sono i meteo appassionati, ci sono i meteo curiosi, ci sono una miriade di persone che necessitano di informazioni meteo per il proprio lavoro, ma ci sono anche coloro i quali mal digeriscono certe condizioni meteorologiche.

Se si è meteo appassionati la risposta non può che essere una: Inverno gelido e nevoso, o comunque estremo. Sì, perché chi ama visceralmente la materia attendere la stagione invernale come se non ci fosse un domani. Quindi, nel leggere certi approfondimenti, farsi prendere la mano è un attimo.

Chi segue la meteorologia per semplice diletto o per semplice curiosità probabilmente sarebbe più entusiasta qualora dovessero verificarsi condizioni meteo normali. Normalità alle nostre latitudini significa un Inverno a tratti mite, a tratti freddo ma senza particolari esagerazioni. Poi sì, magari 3-4 ondate di freddo ci potrebbero stare, non di più.

Chi soffre particolari condizioni meteo, siano esse autunnali siano esse invernali, preferirebbe un Inverno soleggiato, mite o comunque non troppo freddo. A volte, in molti lo sapranno, ci sono delle patologie che peggiorano con tempo freddo, umido, piovoso. Meglio il sole, meglio l’aria mite, insomma.

Ecco, arrivati a questo punto vi chiediamo: che Inverno vorreste? Anche noi, professionisti del settore, abbiamo delle preferenze ma ovviamente ce le teniamo per noi. Voi, invece, potete sbizzarrirvi dicendoci cosa vorreste, qual è il vostro desiderio invernale.