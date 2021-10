Le proiezioni meteo parlano chiaro, con l’arrivo di una fase meteo molto pericolosa sul Sud Italia per il maltempo che potrebbe abbattersi e persistere sulle stesse zone. Siamo alle solite verrebbe da dire, con la pioggia che rischia di cadere tutta insieme in spazi particolarmente ristretti, causando gravi criticità.

L’autunno 2021 non sta risultano affatto piovoso a livello italiano, ma anzi sta avendo delle anomalie veramente ingenti in molte regioni del Paese. L’assenza delle perturbazioni atlantiche si fa sentire soprattutto al Nord, ove stanno mancando le normali piogge stagionali e le nevicate in alta quota.

In alcuni settori di Calabria e Sicilia potrebbe venir giù in pochi giorni, se non persino in poche ore, la pioggia che normalmente dovrebbe cadere distribuita in una stagione. Non sono sono infatti da escludere picchi di pioggia dai 300 ai 500 mm, vista l’entità e la persistenza attesa del maltempo.

O troppa pioggia, o niente

Tra l’altro tutta questa pioggia eccessiva dovrebbe colpire zone già interessate da precipitazioni nel corso delle ultime settimane, a fronte di una siccità prolungata che imperversa su mezza Italia e in particolare, come già detto, al Nord.

Diverse zone d’Italia soffrono una penuria di pioggia ed in alcuni casi una pesante siccità destinata a continuare per il resto di ottobre, con una speranza di una svolta a novembre. Al contrario, su parte del Sud ci sarà una situazione opposta con il rischio che la troppa acqua causi alluvioni lampo disastrose.

Questo scenario, se verrà confermato, non è altro che un chiaro esempio di estremizzazione meteo dei fenomeni, a cui siamo ormai abituati soprattutto in autunno. Una tale enorme quantità d’acqua non è mai benefica, visto che non sarebbe neanche assorbita dal terreno come capita con piogge più regolari.

Il legame tra l’estremizzazione meteo ed i cambiamenti climatici non è ancora del tutto chiaro, poiché questi fenomeni estremi sono locali e non globali. Un dato appare però inconfutabile ed è l’aumento di tali fenomeni estremi in epoca di riscaldamento globale galoppante.