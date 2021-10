Una decina di giorni e arriverà novembre. Un mese pienamente autunnale, anzi a quel punto mancherà circa un mese all’inizio dell’Inverno e le condizioni meteo climatiche potrebbero riservare non poche sorprese.

Abbiamo dato un’occhiata ai vari modelli previsionali e per il momento non c’è nulla di così clamoroso. Si vedono gli effetti dell’ovvia accelerazione del Vortice Polare, ossia possiamo notare l’approfondimento di un’enorme Depressione sulla Scandinavia. Le maglie cicloniche di tale depressione schiacceranno l’Alta Pressione sui paralleli ed è per questo motivo che i centri di calcolo internazionali indicano frequenti fasi di bel tempo – per le nostre regioni – alternare a rapidi peggioramenti per intrusione d’aria fresca.

A questo punto dobbiamo considerare tutti gli elementi a nostra disposizione, consci del fatto che le proiezioni a lungo termine – soprattutto quelle mensili e quindi per novembre – potrebbero subire dei veri e propri scossoni. Sappiamo, ad esempio, che in questi giorni stiamo registrando i primi disturbi – precoci – al Vortice Polare. Sappiamo che i riscaldamenti provenienti dalla troposfera, quindi dai piani bassi dell’atmosfera, saranno capaci di propagarsi verso la stratosfera – ai piani alti, giusto per capirci – laddove il Vortice Polare potrebbe accusare il colpo.

Occhio quindi, perché una prematura frenata del Vortice Polare potrebbe spalancare le porte ai primi affondi artici fin dalle prossime settimane. Considerando il posizionamento della grossa depressione succitata, eventuali scambi meridiani potrebbero esporre anche l’Italia alle prime, vere irruzioni invernali.

Sarebbero irruzioni precoci, a novembre appunto, ed ecco che il clima comincerebbe a fare le bizze. Molti di voi potrebbero obbiettare, giustamente, che ipotizzare certi scenari non ha alcun senso. Noi però vi diciamo che tenendo conto di vari elementi, soprattutto di alcuni pattern predittivi della circolazione atmosferica, avanzare delle ipotesi sull’andamento del prossimo mese non è utopistico.

Mettiamo in preventivo un novembre pazzerello, così almeno non ci faremo trovare impreparati qualora ci sia bisogno di sollevare il livello di guardi. Potrebbero esserci pericolose ondate di maltempo così come premature ondate di freddo, soprattutto nella seconda metà mensile. Quindi teniamone conto, senza peraltro farsi prendere la mano. Restiamo coi piedi per terra, poi si vedrà.