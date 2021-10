Ogni anno, puntualmente, in questo periodo si scruta l’orizzonte alla ricerca del trend meteo climatico stagionale. Come sarà l’Inverno? Il Vortice Polare collasserà? Arriverà il gelo russo-siberiano?

Domande che ogni buon meteo appassionato si pone, ma rispondere non è possibile. O meglio, rispondere si può certo, ma bisogna essere consapevoli che le proiezioni sono proiezioni, non previsioni. L’affidabilità delle stagionali non supera il 50-60%, significa che le probabilità di stravolgimenti in corso d’opera sono alte.

Vi siete mai chiesti cosa potrebbe succedere se un giorno, improvvisamente, ci dovessimo rendere conto che il nostro pianeta sta andando incontro a una nuova Glaciazione? Sapete che, lo sostengono autorevoli studi scientifici – recentemente è stato pubblicato un interessantissimo articolo su Nature – è un evento che ha tempi di ritorno stimabili in 100 mila anni?

Significa che prima o poi arriverà un periodo di gelo persistente, che prima o poi il ghiaccio marino si estenderà verso sud prendendo le coste del nord Europa.

Per darvi un’idea di quali scenari meteo climatici potrebbero subentrare dobbiamo tirare in ballo il Vortice Polare. Sì, perché nell’articolo citato pocanzi si parla anche del Vortice Polare. Nel periodo dell’ultimo massimo glaciale, ad esempio, il Vortice era posizionato più a sud rispetto al Polo Nord.

Diciamo che quando abbiamo a che fare con irruzioni fredde, se non addirittura gelide, provocate dal Vortice Polare (più che altro dai disturbi che possono provocarne uno spostamento dal Polo Nord o ancor peggio la sua rottura) abbiamo un’idea di quelle che potrebbero essere le condizioni meteo climatiche dell’ultimo periodo glaciale. Gran freddo, gelo, neve abbondante: era la normalità in quel periodo.

Quando sentirete parlare di effetti del Vortice Polare debole pensate che potrebbero essere condizioni totalmente normali in una prossima Era Glaciale.