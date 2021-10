l Parco Nazionale di Yellowstone è il parco nazionale più popolare d’America. Ha viste impressionanti, una ricca fauna selvatica ed è noto per le sue caratteristiche geotermiche come l’Old Faithful.

Per chi ama i paesaggi selvaggi, la Greater Yellowstone Area è una vasta e preziosa centrale ecologica. L’area comprende alcuni milioni di kmq suddivisi in tre stati: Wyoming, Montana e Idaho, che ospitano non solo orsi grizzly e orsi neri, ma anche lupi, alci, bisonti, aquile e ghiottoni. È anche sede di alcuni degli alberi più antichi del mondo, i quali tuttavia stanno morendo a causa del cambiamento climatico.

In passato, quasi tutto il territorio del Parco di Yellowstone era coperto da una foresta. Ora, c’è meno di un terzo di quella quantità. Gli impatti del cambiamento climatico su Yellowstone includono temperature più alte che causano incendi, infestazioni di insetti e la morte degli alberi; il tutto sta portando alla perdita di habitat naturali per gli animali e la vita vegetale.

Il Parco Nazionale di Yellowstone sta perdendo la durata del suo manto nevoso e la sua caratteristica più iconica, l’Old Faithful. Questo è dovuto al riscaldamento globale che ha causato un’interruzione del ciclo idrologico. L’aria che scorre d’inverno nello Yellowstone varia di temperatura di anno in anno, ma è sempre abbastanza fredda da sostenere le nevicate.

Ora, però, le temperature più calde stanno facendo sì che le precipitazioni che sarebbero state assorbite dal terreno o evaporate prima di raggiungere la superficie, rimangano in forma liquida abbastanza a lungo per precipitare giù dalle montagne come pioggia o per sciogliere gli strati di ghiaccio sulle cime, facendole rompere in pezzi di roccia e diventare così sottili da sgretolarsi sotto il loro stesso peso.

Gli Stati Uniti hanno uno dei più bei parchi nazionali nel Parco Nazionale di Yellowstone.

Ci sono paesaggi pittoreschi, direi magici, immensi, e si potrebbe pensare che siano immuni dai cambiamenti climatici. Sfortunatamente, questo non è vero, e a causa del riscaldamento globale Yellowstone potrebbe non essere in grado di continuare ad essere il paese delle meraviglie naturali ancora per molto. È necessario agire il prima possibile per ridurre le emissioni di CO2, sia per il parco dello Yellowstone che per il Pianeta intero.