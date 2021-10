La foto che vediamo è stata acquisita il 26 agosto 2021 da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2, e mostra i ghiacciai del Monte Kilimanjaro in Tanzania. Ci troviamo nella parte centrale dell’Africa, non distanti dall’area equatoriale.

Secondo il rapporto The State of the Climate in Africa 2020 dell’Organizzazione meteorologica mondiale, i pochi ghiacciai africani scompariranno nei prossimi decenni a causa del cambiamento climatico. Questi sono presenti da centinaia di anni, e il loro decadimento conferma il clima che cambia.

In particolare, il rapporto indica che i ghiacciai del Monte Kilimanjaro (mostrato in questa immagine Sentinel-2), del Monte Kenya e dei Monti Rwenzori si sono sciolti più rapidamente della media globale negli ultimi anni e che, se le tendenze attuali continueranno, ci sarà una completa perdita di ghiaccio entro il 2040.

Rammentiamo che anche nelle Alpi c’è un fenomeno analogo.

Copernicus include diversi strumenti nel suo portafoglio di dati e prodotti che consentono di monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. Il Copernicus Climate Change Service, ad esempio, include un simulatore che ci consente di scoprire l’attuale livello di riscaldamento globale e confrontarlo con gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi sul clima del 2015.

Il risultato è drammatico. Solo durante il picco di Pandemia c’è stato un crollo di emissioni di gas serra, mentre attualmente i livelli sono superiori persino a quelli del 2019.