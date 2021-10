METEO SINO AL 23 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

L’anticiclone torna ad espandersi deciso verso l’Italia, con meteo ovunque più stabile a seguito dell’allontanamento della vecchia depressione sui Balcani. Lievi infiltrazioni fredde di correnti dai quadranti settentrionali determinano qualche disturbo a carattere locale all’estremo Sud e sulla Sicilia, ma in attenuazione.

A seguito dell’affermazione del campo di alta pressione si vivrà per qualche giorno una vera e propria ottobrata romana, in virtù del ritorno del tepore e persino del caldo in montagna. Questa parentesi di meteo stabile non durerà a lungo, con prime insidie da metà settimana dovute a correnti atlantiche che eroderanno il dominio dell’alta pressione.

STRAPOTERE DELL’ANTICICLONE AD INIZIO SETTIMANA

Tra lunedì e martedì l’alta pressione si rafforzerà parecchio sull’Italia, in particolare al Centro-Nord. Il vasto campo anticiclonico si estenderà dal Marocco verso il Centro Europa, alimentato dalla rimonta di un flusso caldo di matrice subtropicale dall’Oceano Atlantico. Ci attendiamo una fase stabile e molto calda su molte nazioni del Continente.

Ne deriveranno condizioni di bel tempo anche sull’Italia, pur con qualche eccezione e residue insidie al Sud. Come sovente capita nei periodi fortemente anticiclonici del semestre freddo, ci sarà il fenomeno delle inversioni termiche che favorirà la formazione di banchi di nebbia e dense foschie su pianure e vallate del Centro-Nord, in particolare sulla Val Padana.

CLIMA GRADEVOLE, TRA TEPORE ED UN PO’ DI CALDO ANOMALO

Il netto rinforzo dell’anticiclone, coadiuvato da aria più mite, porterà persino tepore nel corso della prima parte della nuova settimana, in particolare sulle alture. I flussi africani in quota provocheranno un’impennata delle temperature soprattutto al Centro-Nord, ma su pianure e valli il rialzo termico risulterà limitato dalle inversioni termiche.

Il caldo anomalo sarà più accentuato sui rilievi montuosi e soprattutto sulle Alpi, a fronte di temperature ancora rigide lungo i fondovalle. Questo clima gradevole cederà poi spazio ad un nuovo calo termico dopo metà settimana, quando è atteso un nuovo peggioramento ad iniziare dal Nord Italia per correnti umide atlantiche.

NUOVE PIOGGE DA GIOVEDI’, AUTUNNO CI RIPROVA

Lo scudo di alta pressione durerà probabilmente sino a metà settimana, ma con primi lievi cenni di cambiamento fin da mercoledì, quando aumenterà la nuvolosità al Nord e sull’alto versante tirrenico. Correnti umide sud-occidentali verranno richiamate a seguito dell’approfondimento di una circolazione depressionaria sulle Isole Britanniche.

Questo sarà l’inizio di un graduale peggioramento. Il campo anticiclonico sembra destinato a cedere per effetto della spinta della circolazione atlantica che proverà ad abbassarsi di latitudine verso l’Italia. Una perturbazione dovrebbe transitare lungo gran parte della Penisola con piogge sparse e qualche temporale. Al seguito del fronte irromperà nuova aria fredda dal Nord Europa.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Difficile al momento stabilire se si andrà davvero verso scenari da più classico autunno, con le grandi perturbazioni in serie dall’Atlantico. Non è infatti da escludere che possa anche instaurarsi nuovamente un campo di alta pressione verso il prossimo weekend, subito dopo il passaggio della perturbazione e delle correnti fredde in discesa dalla Scandinavia.