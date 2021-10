METEO SINO AL 29 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione meteo sul Basso Mediterraneo e su parte dell’Italia tende a divenire particolarmente instabile L’ingresso d’aria fresca, in contrasto con flussi più miti africani, alimenta una saccatura protesa verso Baleari e Algeria. All’interno di quest’ampia ondulazione depressionaria si sta organizzando un vortice ciclonico che andrà ad approfondirsi a ridosso della Sicilia.

Avremo a che fare con un vero e proprio ciclone mediterraneo, alimentato dall’interazione di correnti miti ed umide risucchiate dal Mar Libico e dalle acque marine relativamente calde. Il tempo potrebbe farsi perturbato da domenica in Sicilia, parte della Sardegna ed in genere sulle aree ioniche del Sud Peninsulare. Ci sarà elevato rischio di nubifragi, con meteo compromesso per alcuni giorni.

CICLONE MEDITERRANEO IN APPROFONDIMENTO SUL SUD ITALIA

La progressiva influenza di una lacuna ciclonica sul Basso Mediterraneo porterà il previsto forte peggioramento sul Sud Italia, con l’approfondimento di un vortice in moto verso la Tunisia e la Sicilia Quest’area ciclonica, in ulteriore rinforzo, determinerà un severo peggioramento domenica tra Isole ed estremo Sud, con precipitazioni anche violente sui versanti ionici tra pomeriggio e sera.

Lo scenario sarà completamente diverso sul resto d’Italia, con stabilità prevalente su tutto il Centro-Nord, grazie alla protezione del bordo meridionale dell’anticiclone presente sull’Europa Centrale. Avremo quindi tempo soleggiato nel corso della domenica, pur con qualche annuvolamento e tendenza a stratificazioni medio-alte in intensificazione sulle regioni centrali.

IN VISTA FENOMENI VIOLENTI SULL’AREA IONICA

La ciclogenesi mediterranea comporterà condizioni di meteo fortemente avverso su parte del Sud, con piogge e temporali localmente forti inizialmente in Sicilia e sulla parte orientale della Sardegna, poi in propagazione alla Calabria. Ci sarà l’elevato rischio di nubifragi sulle aree ioniche che potrebbero anche dar luogo a locali alluvioni lampo.

Il maltempo si propagherà poi in parte alla Puglia Meridionale, alla Lucania e al sud della Campania dove ritroveremo una situazione fortemente compromessa ad inizio settimana. Ulteriori nubifragi potrebbero accanirsi sull’area ionica. L’Italia sarà spaccata in due, in quanto sulle regioni settentrionali prevarrà il sereno. Il Centro Italia verrà raggiunto da piogge via via più diffuse.

EVOLUZIONE METEO COMPROMESSA NEL CORSO DELLA SETTIMANA

Non si prevede nulla di buono, con tempo che manterrà caratteristiche autunnale. Le condizioni di maltempo si protrarranno su buona parte del Centro-Sud, con ulteriori fenomeni di forte intensità sui settori ionici. Il ciclone mediterraneo tenderà ad essere assorbito, verso metà settimana, da una saccatura di origine atlantica che porterà quindi nuovi rifornimenti d’aria instabile.

Il nuovo impulso perturbato tenderà così ad alimentare la presente circolazione ciclonica mediterranea, con perno che si sposterà appena ad ovest dell’Italia. Ci sarà maltempo con ulteriore occasione di fenomeni violenti su gran parte del Centro-Sud. Di contro, sul Nord Italia il tempo si manterrà sempre in prevalenza stabile ed asciutto.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Poche novità sono attese verso il ponte di Ognissanti, con ancora meteo piuttosto instabile al Centro-Sud per una lacuna depressionaria che potrà essere alimentata da nuovi impulsi perturbati atlantici in scivolamento dall’Europa Occidentale. Questa situazione di sostanziale blocco deriverà dall’anticiclone che dominerà la scena sui paesi centro-orientali europei.