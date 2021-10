METEO SINO AL 4 NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo d’autunno è pronto ad andare alla riscossa. L’attenzione è attualmente concentrata sul vortice ciclonico battezzato “Apollo”, una vera e propria tempesta con fulcro a ridosso della Sicilia ionica. La particolarità di questa depressione è che si va approfondendo in modo esplosivo, assumendo caratteristiche simil tropicali grazie all’energia derivante dalle calde acque marine.

Questo tipo di vortici perturbati, sempre più ricorrenti nelle stagioni autunnali come effetto del riscaldamento climatico, sono noti come TLC (Tropical Like Cyclones), cioè cicloni simil tropicali. Una volta che questo ciclone uscirà di scena, nel corso del weekend, arriveranno le correnti atlantiche a pilotare diverse perturbazioni dirette verso l’Italia

MALTEMPO TRA CALABRIA E SICILIA PER I REFOLI DEL CICLONE

Il meteo di sabato vedrà ancora l’azione del ciclone mediterraneo Apollo che, dopo essersi approssimato alla Sicilia ionica, tenderà di nuovo ad arretrare verso sud. Piogge e temporali interesseranno ancora la Sicilia centro-orientale e la Calabria ionica, con fenomeni che tenderanno ad allentare la morsa nel corso della giornata.

Nel corso del weekend il maltempo dovrebbe allentare la morsa, grazie all’arretramento ulteriormente del vortice che si porterà verso il Mar Libico andando a perdere ulteriormente energia. Le precipitazioni cesseranno all’estremo Sud e con esse anche le mareggiate che hanno imperversato sulla fascia ionica.

PEGGIORA ANCHE AL CENTRO-NORD PER LE CORRENTI ATLANTICHE

Lo scenario generale assumerà connotati decisamente autunnali. L’anticiclone sarà eroso dall’affondo sull’Europa Occidentale di una saccatura legata al Ciclone d’Islanda. Il primo fronte della serie determinerà un peggioramento da sabato sul Nord-Ovest e la Sardegna, con fenomeni deboli o al limite moderati.

Il sistema perturbato si estenderà domenica sul resto d’Italia, con precipitazioni più frequenti sull’area tirrenica, oltre che in Sardegna e poi in Sicilia, dove arriveranno rovesci anche forti in serata. Piogge deboli insisteranno al Nord-Ovest, mentre resteranno all’asciutto le regioni adriatiche, ioniche e buona parte del Nord-Est.

MALTEMPO PER OGNISSANTI

Una nuova perturbazione seguirà subito a brevissima distanza, causando un peggioramento nella giornata di Ognissanti. Piogge diffuse, fin dalle prime ore di lunedì, raggiungeranno il Nord-Ovest e la Sardegna, con possibili nubifragi tra Levante Ligure ed Alta Toscana. La forte perturbazione si muoverà sul resto d’Italia, con maltempo che colpirà duro sul Triveneto e sulle regioni tirreniche.

Sono attesi cumulati localmente importanti, per via di piogge battenti e persistenti. Da segnalare anche il ritorno della neve copiosa sulle Alpi, a quote che scenderanno anche sotto i 2000 metri. La perturbazione evolverà rapidamente, con miglioramento su gran parte d’Italia martedì, a parte residui fenomeni al Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo una breve tregua, un nuovo peggioramento sembra in grado d’intervenire a cavallo di metà settimana. Al seguito di questa perturbazione è atteso l’afflusso d’aria più fredda nord-atlantica con vistoso calo delle temperature e nevicate sui rilievi, fino a quote medie sull’Arco Alpino anche sotto i 1500 metri. Avremo un assaggio di clima invernale.