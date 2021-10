METEO SINO AL 26 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Dopo alcuni giorni di meteo stabile, lo scenario cambia radicalmente. Una perturbazione è alle porte dell’Italia ed è collegata ad un profondo sistema depressionario collocato tra Isole Britanniche e Scandinavia. Correnti nord-atlantiche spingono il fronte alle nostre latitudini, mentre sulla nostra Penisola prevale un richiamo da sud-ovest d’aria umida e mite.

La parte attiva del fronte entrerà nel vivo da giovedì, costringendo l’anticiclone alla ritirata. Le regioni settentrionali e quelle centrali tirreniche risentiranno del peggioramento almeno in una prima fase, poi sul finire della settimana il grosso delle precipitazioni si trasferirà al Sud a causa dell’approfondimento di un minimo ciclonico nei pressi della Sicilia.

PRIME PIOGGE A PARTIRE DAL NORD E TIRRENICHE

Nella giornata di giovedì il maltempo interesserà il Nord con precipitazioni diffuse, in estensione verso l’area tirrenica centro-settentrionale e con tendenza ad attenuazione dei fenomeni al Nord-Ovest. Verso sera peggiora anche tra la Campania e la Sicilia sud-occidentale, segnale di condizioni meteo che diverranno progressivamente più instabile su gran parte del Centro-Sud.

Il fronte perturbato venerdì si porterà verso le regioni centrali con rovesci e qualche sporadico temporale. Rimarrà ancora all’asciutto gran parte del Sud, a parte qualche precipitazione lungo i settori tirrenici, specie in Campania. Le condizioni meteo miglioreranno invece al Nord, dove subentreranno schiarite sempre più ampie.

CLIMA PIU’ AUTUNNALE, MA NON OVUNQUE

A seguito del passaggio della perturbazione avremo un aumento dei valori minimi al Centro-Nord, per la scomparsa delle inversioni termiche. Inevitabilmente ci sarà un calo delle temperature massime diurne, che torneranno su valori prossimi alla media o localmente al di sotto sulle zone più interessate dal maltempo.

Tra giovedì e venerdì il tepore si accentuerà su parte del Centro-Sud, per le correnti sud-occidentali richiamate dall’avvicinarsi della perturbazione. I picchi di temperatura potranno raggiungere i 25-26 gradi su parte del medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Sul finire della settimana l’aria più fresca si spingerà anche al Sud, con temperature in calo.

METEO WEEKEND CON LOCALI CONDIZIONI DI MALTEMPO

Il fronte perturbato sradicherà l’anticiclone da tutta Italia e porterà instabilità anche sulle regioni centro-meridionali, con qualche pioggia o rovescio. L’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Mar Ionio enfatizzerà ulteriormente il maltempo nel corso del fine settimana su parte del Sud Italia.

Le condizioni più perturbate si attarderanno domenica in Calabria e soprattutto in Sicilia, mentre sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia prevarranno ampie zone di sereno grazie ad una nuova spinta dell’anticiclone. Strascichi d’instabilità persisteranno anche in avvio di settimana sull’estremo Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il flusso atlantico sembra imporsi in modo più netto sull’Europa Centro-Settentrionale negli ultimi giorni di ottobre. L’Italia si troverà lambita dalle correnti oceaniche, con i fronti perturbati che lambiranno appena la nostra Penisola. I maggiori effetti si avranno al Centro-Nord, ma non sono attese particolari fasi di maltempo.