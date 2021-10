METEO SINO AL 27 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La perturbazione, legata ad un profondo ciclone nord-europeo, è entrata in azione sull’Italia, con meteo peggiorato al Nord e parte dei versanti tirrenici. Correnti nord-atlantiche spingono il fronte alle nostre latitudini, mentre sulla nostra Penisola prevale un richiamo da sud-ovest d’aria umida e mite, con temperature in ulteriore rialzo tra Adriatiche e Sud.

Si va ritirando l’anticiclone, per effetto del fronte perturbato. Sul finire della settimana il grosso delle precipitazioni si trasferirà al Sud a causa dell’approfondimento di un minimo ciclonico dapprima sulle coste algerine e poi a ridosso della Sicilia. Il tempo potrebbe farsi perturbato entro inizio settimana sull’isola e in genere sulle aree ioniche.

PIOGGE E TEMPORALI IN ROTTA AL CENTRO-SUD

Il sistema perturbato venerdì si concentrerà verso le regioni centrali con rovesci e qualche sporadico temporale. Rimarrà ancora all’asciutto gran parte del Sud, a parte qualche precipitazione lungo i settori tirrenici, specie in Campania. Un peggioramento è atteso anche tra Sicilia e Bassa Calabria, per il subentrare di aria più instabile da sud-ovest.

Le condizioni meteo miglioreranno invece al Nord, dove subentreranno schiarite sempre più ampie. Nubi più compatte e qualche precipitazione si attarderanno sul Friuli e sull’Emilia Romagna. L’evoluzione proporrà poi per il fine settimana piogge e rovesci che si porteranno verso il Sud, insistendo inizialmente anche lungo il medio versante adriatico.

CALO TERMICO DAL NORD ITALIA

Inevitabilmente ci sarà un calo delle temperature massime diurne a partire dal Nord Italia, dove torneranno su valori prossimi alla media o localmente al di sotto sulle zone più interessate dal maltempo. In compenso avremo una netta risalita dei valori minimi notturni, per la scomparsa delle inversioni termiche.

Il calo termico al Centro-Sud sopraggiungerà solo sul finire della settimana, mentre in una prima fase ci saranno valori molto tiepidi, superiori alla norma, per i venti tra sud e sud-ovest. I picchi di temperatura potranno raggiungere i 25-26 gradi su parte del medio versante adriatico, al Sud e sulle Isole Maggiori. Nel corso del weekend l’aria più fresca si spingerà anche al Sud

RISCHIO FENOMENI VIOLENTI ALL’ESTREMO SUD ITALIA

L’approfondimento di una circolazione depressionaria sul Basso Mediterraneo enfatizzerà ulteriormente il maltempo nel corso del fine settimana su parte del Sud Italia. Inizialmente il vortice, o goccia fredda, lo ritroveremo sulle coste algerine, ma poi si sposterà tra la Tunisia e la Sicilia dove andrà approfondendosi ulteriormente

Una recrudescenza importante del maltempo potrebbe realizzarsi tra domenica e lunedì in Calabria e soprattutto in Sicilia, con elevato rischio di nubifragi sulle aree ioniche che potrebbero anche dar luogo a locali alluvioni lampo. L’Italia sarà spaccata in due, in quanto sulle regioni centro-settentrionali prevarranno ampie zone di sereno grazie ad una nuova spinta dell’anticiclone.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il contesto ciclonico, sui mari meridionali italiani, insisterà nella prima parte della nuova settimana, con ulteriori condizioni d’instabilità. Solo da giovedì quest’area depressionaria uscirà di scena ed assisteremo al probabile ulteriore rinforzo di un promontorio anticiclonico in espansione dall’Europa sudoccidentale, coadiuvato da aria calda in quota, con una fase stabile e mite.