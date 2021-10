METEO SINO AL PRIMO NOVEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Nuovi nubifragi alluvionali si sono abbattuti sulla Sicilia orientale ed in particolare su Catania, con meteo che resta all’insegna del maltempo severo. Resta intrappolato sullo Ionio il vortice mediterraneo che condiziona pesantemente il meteo sulle regioni meridionali, con nubifragi che assediano alcune aree dei settori ionici.

Nella seconda parte della settimana il minimo di pressione potrebbe approfondirsi ulteriormente, grazie all’apporto di calore risucchiato direttamente dal Mediterraneo. C’è questa concreta possibilità, con la depressione che potrebbe assumere caratteristiche tropicali divenendo un piccolo uragano mediterraneo, noto come “medicane”. Le ripercussioni potrebbero essere ancora pesanti all’estremo Sud Italia.

MALTEMPO SUL SUD ITALIA SEVERO, PIOGGE LOCALMENTE ALLUVIONALI

La persistenza del vortice più o meno nella stessa posizione manterrà ancora il Sud nel mirino del maltempo. Ulteriori nuclei perturbati, carichi di precipitazioni temporalesche, risaliranno dal Mar Ionio verso la bassa Calabria e la Sicilia. Ci sarà l’elevato rischio di nubifragi sulle aree ioniche che potrebbero anche dar luogo a locali alluvioni lampo.

Le piogge potrebbero persino farsi più violente tra giovedì e venerdì, nel momento in cui potrebbe avvenire la transizione tropicale del vortice mediterraneo. Questa dinamica alimenterà la convezione temporalesca con nubifragi pericolosi. Da segnalare anche il probabile notevole rinforzo dei venti associati al vortice ed il pericolo mareggiate sulle coste esposte di Sicilia e Calabria.

METEO PIU’ TRANQUILLO SUL RESTO D’ITALIA

Il Centro Italia è solo lambito dalle frange nuvolose periferiche del vortice depressionario, con ben pochi fenomeni associati. A metà settimana il rinforzo dell’anticiclone comporterà maggiori zone di sereno non solo al Nord, ma anche sulle regioni centrali. L’Italia sarà quindi spaccata in due, a fronte del maltempo severo all’estremo Sud.

Piogge e rovesci interesseranno la Sardegna, specie i settori orientali, ma non con la violenza attesa tra Calabria e Sicilia. Qualche precipitazione si espanderà a tratti anche sul resto del Sud Peninsulare, in particolare tra venerdì e sabato, ma con entità dei fenomeni non così severa come quelli che si abbatteranno tra bassa Calabria ionica e Sicilia.

VERSO CAMBIAMENTO METEO NEL WEEKEND DI OGNISSANTI

Le condizioni di maltempo si protrarranno su estremo Sud ed Isole Maggiori, con ulteriori fenomeni di forte intensità sui settori ionici anche negli ultimi giorni della settimana. L’area ciclonica potrebbe però gradualmente perdere forza e disperdersi sullo Ionio. Il tempo resterà ancora stabile al Centro-Nord, ma con tendenza a qualche novità.

L’anticiclone inizierà a perdere colpi, a causa dell’approfondimento sull’Europa Occidentale di una saccatura legata al Ciclone d’Islanda. Un’intensa perturbazione atlantica si approssimerà dalla Francia con prime piogge nel corso del weekend in arrivo al Nord-Ovest e probabile peggioramento in progressiva estensione al resto della Penisola.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Le correnti atlantiche saliranno prepotentemente alla ribalta nei primi giorni di novembre, con maltempo che potrebbe colpire a più riprese il Nord e le regioni tirreniche. In questa fase il Sud Italia sarà più ai margini e godrà di una relativa tregua, con clima peraltro caldo per il periodo a causa di flussi nord-africani.