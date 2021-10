METEO SINO AL 30 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo è entrato nel vivo al Sud e sulle due Isole Maggiori, per effetto di quella circolazione ciclonica, a ridosso della Sicilia, pronta a condizionare il meteo per diversi giorni. Lo scenario appresta a divenire fortemente perturbato, con una fase di prolungate e pericolose precipitazioni temporalesche che investiranno soprattutto le aree del versante ionico e la Sicilia.

L’area ciclonica non avrà modo di evolvere verso levante e resterà intrappolata in loco, alimentata dalle correnti molto umide richiamate dal Mar Libico e dalle acque marine ancora relativamente calde. Nei primi giorni della settimana piogge risaliranno anche verso il Centro Italia, indebolendo l’attuale protezione anticiclonica che garantisce tempo stabile al Centro-Nord.

INTENSO MALTEMPO SUL SUD ITALIA, PIOGGE LOCALMENTE ESTREME

Il vortice depressionario metterà radici a ridosso della Sicilia, con avvio di settimana che si preannuncia all’insegna del meteo fortemente avverso su buona parte del Sud. Ci sarà l’elevato rischio di nubifragi sulle aree ioniche che potrebbero anche dar luogo a locali alluvioni lampo. Particolarmente a rischio sarà la Calabria, sotto l’azione di intense ed umide correnti orientali.

Forti precipitazioni impegneranno anche il resto del Sud, specie la Puglia meridionale e la Lucania. Il meteo perturbato continuerà anche martedì, con le precipitazioni più intense che tenderanno a penalizzare le medesime zone. La Calabria ionica resterà quella maggiormente esposta a precipitazioni torrenziali, mentre andrà un po’ meglio su parte della Sicilia e sul Salento.

PEGGIORAMENTO PARZIALE ANCHE AL CENTRO-NORD

Il Belpaese sarà spaccato in due, in quanto su buona parte regioni settentrionali prevarrà il sereno nel corso d’inizio settimana. Il Centro Italia verrà raggiunto da piogge inizialmente deboli che si faranno via via più diffuse a fine giornata di lunedì in particolare sulle aree interne e del medio versante adriatico.

Martedì qualche fenomeno raggiungerà anche i settori dell’alto versante adriatico, risalendo fin verso il Friuli. Il meteo si manterrà stabile sul resto del Nord, sulla Toscana e un miglioramento si avrà anche in Sardegna con ampie schiarite. L’avvicinamento di un fronte dalla Francia favorirà peraltro l’aumento della nuvolosità sulle Alpi, in particolare sui settori di confine.

VORTICE MEDITERRANEO A LUNGO IN AZIONE SULL’ITALIA

Poco di buono si prevede nel corso della settimana, con tempo che manterrà caratteristiche autunnali. Le condizioni di maltempo si protrarranno su buona parte del Centro-Sud, con ulteriori fenomeni di forte intensità sui settori ionici. Il ciclone mediterraneo tenderà ad essere assorbito, verso metà settimana, da una saccatura di origine atlantica.

Nuovi rifornimenti d’aria instabile alimenteranno la circolazione ciclonica mediterranea, con perno che dovrebbe però spostarsi appena ad ovest dell’Italia, in prossimità della Sardegna. Ci sarà maltempo con fenomeni sempre più frequenti al Centro-Sud. Il violento maltempo dovrebbe però almeno allentare la morsa, per quanto concerne le aree ioniche.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’evoluzione verso il ponte di Ognissanti sarà ancora all’insegna meteo piuttosto instabile al Centro-Sud per una lacuna depressionaria che stenterà a mollare la presa. Questa situazione di sostanziale blocco deriverà dall’anticiclone sul Centro-Est Europa. Nei primi giorni di novembre potrebbero giungere le perturbazioni atlantiche e quindi anche le piogge al Nord Italia.