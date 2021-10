METEO SINO AL 28 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte perturbato interessa parte d’Italia apportando meteo instabile, con qualche temporale più importante lungo i settori tirrenici ed in alcune aree tra il Sud e la Sicilia. Si va ritirando l’anticiclone, per effetto del fronte perturbato. Questa è però solo l’anteprima di un peggioramento ben più consistente che prenderà forma nel weekend.

L’ingresso d’aria fresca sul Mediterraneo Occidentale, in contrasto con flussi più miti africani, favorirà l’isolamento di una goccia fredda ed il successivo sviluppo di un vortice ciclonico che andrà ad approfondirsi. Il tempo potrebbe farsi perturbato da domenica in Sicilia, parte della Sardegna ed in genere sulle aree ioniche del Sud Peninsulare.

VORTICE MEDITERRANEO IN FORMAZIONE

In avvio di weekend il meteo mostrerà un miglioramento al Nord per l’aumento della pressione dovuto all’espansione del bordo meridionale di un’alta pressione che spingerà sull’Europa Centro-Occidentale. Sul resto d’Italia permarrà una certa instabilità, dovuta all’aria più fresca al seguito del fronte sopraggiunto negli ultimi giorni.

Sulle Isole Maggiori il tempo inizierà a peggiorare, per la progressiva influenza di una lacuna ciclonica sul Basso Mediterraneo, con l’approfondimento di un vortice tra le Baleari e le coste algerine. Quest’area ciclonica, in ulteriore rinforzo, determinerà un severo peggioramento domenica tra Isole ed estremo Sud, con precipitazioni anche violente sui versanti ionici.

FENOMENI VIOLENTI ALL’ESTREMO SUD ITALIA DA DOMENICA

Il vortice mediterraneo, inizialmente a ridosso delle coste algerine, in seguito si sposterà tra la Tunisia e la Sicilia dove andrà approfondendosi ulteriormente. Occhi puntati quindi a domenica, quando si concretizzerà un forte peggioramento al Sud, con piogge e temporali inizialmente in Sicilia e sulla parte orientale della Sardegna, poi in propagazione alla Calabria.

Ci sarà l’elevato rischio di nubifragi sulle aree ioniche che potrebbero anche dar luogo a locali alluvioni lampo. Il maltempo si propagherà poi in parte alla Puglia Meridionale, alla Lucania e al sud della Campania. L’Italia sarà spaccata in due, in quanto sulle regioni centro-settentrionali prevarranno ampie zone di sereno, per il consolidamento di un campo di alta pressione.

PROSSIMA SETTIMANA ANCORA CICLONE MEDITERRANEO AL SUD

Il vortice mediterraneo rimarrà pressoché intrappolato sui mari meridionali per qualche giorno. Le condizioni di maltempo si protrarranno anche ad inizio settimana con ulteriori fenomeni di forte intensità al Sud. Ci sarà un probabile maggiormente coinvolgimento anche delle regioni centrali, con piogge specie sul Basso Lazio e sull’Abruzzo.

Questo scenario di meteo avverso potrebbe mantenersi sino a metà settimana, con elevato rischio di ulteriori nubifragi sull’area ionica. Oltre a piogge e temporali, ci saranno anche venti intensi su tutto il Sud, in rotazione antioraria attorno al vortice di bassa pressione che resterà posizionato sul Mar Ionio. Di contro, il tempo si manterrà sempre stabile ed asciutto al Nord Italia.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’evoluzione meteo resterà insidiata dalla configurazione ciclonica sul Basso Mediterraneo, in quanto non sono da escludere rifornimenti d’aria instabile proprio a metà settimana. Il vortice continuerà a vagare sui mari meridionali italiani, con il pericolo che il maltempo investa a più riprese le medesime zone del Sud che rischiano piogge davvero eccessive.