METEO SINO AL 20 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Correnti fredde d’estrazione artica investono in pieno l’Italia, alimentando una circolazione ciclonica sullo Ionio che determina meteo ancora instabile sulle regioni del Sud. Piogge, temporali e anche la neve sui maggiori rilievi sono gli ingredienti di un contesto dai connotati decisamente invernali, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo.

Ci troviamo nella fase acuta di freddo anomalo, con clima che sembra più dicembrino, nonostante il ritorno verso un tempo soleggiato soprattutto al Centro-Nord. L’area ciclonica, alimentata dall’aria fredda, lascerà definitivamente sull’Italia sul finire della settimana, allontanandosi sui Balcani. Da ovest subentrerà un campo di alta pressione, destinato a rafforzarsi nella prossima settimana.

ANTICICLONE CI PROVA A PARTIRE DAL WEEKEND

Nella giornata di venerdì la stabilità atmosferica conquisterà quasi tutta Italia, ma ancora con disturbi sulle regioni ioniche che potranno culminare in qualche ultimo rovescio localmente temporalesco tra Calabria e Puglia Salentina. Un lembo dell’anticiclone si allungherà verso l’Italia, aprendo una fase nel complesso dominata dal bel tempo.

Il weekend si annuncia quindi con scenari più soleggiati, anche se non mancheranno locali disturbi dovuti a lievi infiltrazioni instabili. L’anticiclone proteggerà infatti l’Italia solo in parte, con massimi relegati ancora ad ovest della Penisola. Avremo il transito di nuvolaglia sparsa irregolare legata ad un fronte sfilacciato, ma senza particolari conseguenze.

FREDDO AL CULMINE, POI ADDOLCIMENTO TERMICO

L’eredità lasciata dal flusso artico si farà sentire ancora per un po’, seppur in attenuazione. Sono attese le prime locali gelate fino a bassa quota al Nord e sulle valli interne del Centro Italia, grazie all’indebolimento del vento e ai cieli sereni. Il contesto invernale si farà sentire ancora per tutto il weekend con temperature che risaliranno molto lentamente a partire dai valori diurni.

Il sole riporterà il clima diurno nella normalità su parte del Nord e dei versanti tirrenici. Di notte e al primo mattino continuerà a far freddo, in particolare sulle vallate e pianure interne. Il successivo rinforzo dell’anticiclone, coadiuvato da aria più mite, porterà addirittura tepore nel corso della prima parte della nuova settimana, in particolare sulle alture. Torneremo da un eccesso all’altro.

SUPER ANTICICLONE IN VISTA, ENNESIMO RIBALTONE METEO

L’alta pressione si rafforzerà parecchio fin dall’inizio della nuova settimana, quando un potente promontorio si estenderà dal Marocco verso i paesi dell’Europa Centrale. Questo possente anticiclone sarà alimentato dalla rimonta di un flusso caldo di matrice subtropicale dall’Oceano Atlantico, che porterà una fase stabile e molto calda su molte nazioni del Continente.

L’influsso stabilizzante di questo anticiclone si farà sentire appieno anche sull’Italia, con un radicale cambiamento rispetto al quadro attuale. Le temperature risaliranno e torneranno sopra la norma, soprattutto nei valori massimi. Ci sarà il ritorno del caldo anomalo, specie sulle aree montuose. Nelle pianure sono attese le prime nebbie estese, tipiche delle alte pressioni nel semestre invernale.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Lo scudo di alta pressione durerà probabilmente per diversi giorni. Avremo così quella che si potrebbe definire come la tipica ottobrata romana. Sarà però in fin dei conti l’ennesimo rovesciamento meteo di quest’autunno un po’ schizofrenico, nel quale a mancare sono le piogge legate alle perturbazioni oceaniche che dovrebbero essere tipiche del periodo.