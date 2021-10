METEO SINO AL 21 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

La circolazione ciclonica sulla Grecia determina meteo ancora instabile sulle regioni dell’estremo Sud. Permane l’afflusso d’aria fredda dai Balcani, con temperature molto al di sotto delle medie del periodo. Il clima si va addolcendo in pieno giorno, grazie al soleggiamento diffuso presente soprattutto al Centro-Nord.

Il vortice depressionario, alimentato dall’aria fredda, si appresta a scomparire dalla scena, allontanandosi sui Balcani. Da ovest si farà strada il campo di alta pressione, destinato a rafforzarsi all’inizio della prossima settimana. Avremo così un ribaltone, con una vera e propria ottobrata romana, ma l’alta pressione inizierà ad attenuarsi subito dopo metà settimana.

METEO WEEKEND ANTICICLONICO, MA QUALCHE INSIDIA LOCALE

L’alta pressione si affermerà sul bacino centrale del Mediterraneo nel corso del fine settimana, in maniera non ancora del tutto convincente. L’anticiclone proteggerà infatti l’Italia solo in parte, con massimi relegati ancora ad ovest della Penisola. Il weekend si annuncia quindi all’insegna di locali disturbi dovuti ad ulteriori lievi infiltrazioni instabili dai quadranti settentrionali.

Avremo il transito a tratti di nuvolaglia sparsa irregolare, ma senza particolari conseguenze. Solo in alcune aree del Sud e delle due Isole Maggiori ci saranno locali precipitazioni, più probabili sabato in Sardegna e domenica in Sicilia. L’alta pressione si rafforzerà parecchio fin dall’inizio della nuova settimana, quando un potente promontorio si estenderà dal Marocco verso il Centro Europa.

ADDOLCIMENTO TERMICO, DAL FREDDO AL CALDO

Il contesto invernale si farà sentire ancora per tutto il weekend con temperature che inizieranno a risalire principalmente nei valori diurni. Di notte e al primo mattino continuerà a far freddo, in particolare sulle vallate e pianure interne, specie laddove avremo la combinazione di cieli sereni con ventilazione assente o debole.

Il successivo rinforzo dell’anticiclone, coadiuvato da aria più mite, porterà addirittura tepore nel corso della prima parte della nuova settimana, in particolare sulle alture. Torneremo da un eccesso all’altro. I flussi africani in quota provocheranno un’impennata delle temperature soprattutto al Centro-Nord, ma su pianure e valli il rialzo termico risulterà limitato dalle inversioni termiche.

STRAPOTERE ANTICICLONE PROSSIMA SETTIMANA, MA NON DURERÀ

Il super anticiclone sarà alimentato dalla rimonta di un flusso caldo di matrice subtropicale dall’Oceano Atlantico, che porterà una fase stabile e molto calda su molte nazioni del Continente. L’influsso stabilizzante di questo anticiclone si farà sentire appieno anche sull’Italia, con un radicale cambiamento rispetto al quadro attuale.

Le temperature risaliranno e torneranno sopra la norma, soprattutto nei valori massimi. Ci sarà il ritorno del caldo anomalo, specie sulle aree montuose, con quella che potrebbe definirsi come vera ottobrata. Nelle pianure sono attese le prime nebbie estese, tipiche delle alte pressioni nel semestre invernale. Lo scudo di alta pressione durerà probabilmente sino a metà settimana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

In prospettiva, nella seconda parte della prossima settimana l’anticiclone inizierà ad indebolirsi, eroso dalla circolazione atlantica che proverà ad abbassarsi di latitudine verso l’Italia. Al momento tuttavia non si individua ancora una svolta che possa condurci verso scenari da più classico autunno, con le grandi perturbazioni in serie dall’Atlantico.