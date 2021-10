METEO SINO AL 22 OTTOBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice freddo, ormai traslato verso i Balcani, lascia spazio all’anticiclone sul Mediterraneo Centrale e sull’Italia, con meteo via via più stabile e temperature in risalita. Residue interferenze di correnti settentrionali determinano qualche disturbo a carattere locale tra il Sud e le due Isole Maggiori.

Il campo di alta pressione appare destinato a rafforzarsi notevolmente all’inizio della prossima settimana. Avremo così un ribaltone, con una vera e propria ottobrata romana, in virtù del ritorno del tepore e persino del caldo in montagna. Questa parentesi di meteo stabile anticiclonico non durerà a lungo, con prime insidie da metà settimana dovute a correnti atlantiche.

QUALCHE INSIDIA AL SUD, PRIMA DELLO STRAPOTERE DELL’ANTICICLONE

Non è ancora piena l’affermazione del promontorio anticiclonico, con massimi relegati ad ovest della Penisola. Ulteriori lievi infiltrazioni instabili dai quadranti settentrionali porteranno ancora qualche fenomeno sulle aree ioniche e sulla Sicilia, fra domenica e lunedì. Sul resto d’Italia prevarrà il sole, a parte qualche addensamento irregolare.

L’alta pressione si rafforzerà parecchio nel corso dei primi giorni della settimana, quando un potente promontorio si estenderà dal Marocco verso il Centro Europa. Il super anticiclone sarà alimentato dalla rimonta di un flusso caldo di matrice subtropicale dall’Oceano Atlantico, che porterà una fase stabile e molto calda su molte nazioni del Continente e poi anche sull’Italia.

FORTE RIALZO TERMICO, CALDO ANOMALO IN MONTAGNA

Di notte e al primo mattino continuerà a far freddo, in particolare sulle vallate e pianure interne, specie laddove avremo la combinazione di cieli sereni con ventilazione assente o debole. Il successivo rinforzo dell’anticiclone, coadiuvato da aria più mite, porterà persino tepore nel corso della prima parte della nuova settimana, in particolare sulle alture.

I flussi africani in quota provocheranno un’impennata delle temperature soprattutto al Centro-Nord, ma su pianure e valli il rialzo termico risulterà limitato dalle inversioni termiche. Il caldo anomalo sarà più accentuato sui rilievi montuosi e soprattutto sulle Alpi. Questo clima gradevole cederà poi spazio ad un nuovo calo termico dopo metà settimana, quando è atteso un nuovo peggioramento.

ANTICICLONE NON DURERÀ, NUOVE PIOGGE DA GIOVEDI’

Il dominio crescente dell’anticiclone si farà sentire appieno anche sull’Italia, con un radicale cambiamento rispetto al quadro attuale. Spariranno gli ultimi disturbi anche all’estremo Sud. Lo scudo di alta pressione durerà probabilmente sino a metà settimana, con tendenza ad un nuovo cambiamento a partire da giovedì.

L’indebolimento del campo anticiclonico scaturirà per effetto della spinta della circolazione atlantica che proverà ad abbassarsi di latitudine verso l’Italia. Una perturbazione sembra in grado di transitare lungo gran parte della Penisola con piogge sparse e qualche temporale, spodestando la mitezza dell’anticiclone.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Al momento tuttavia non si individua ancora una svolta che possa condurci verso scenari da più classico autunno, con le grandi perturbazioni in serie dall’Atlantico. Non è infatti da escludere che possa anche instaurarsi nuovamente un campo di alta pressione verso il prossimo weekend, subito dopo il passaggio della perturbazione