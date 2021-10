POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici sembrano aver intrapreso una strada chiara, un percorso che dovrebbe condurci verso scenari meteo climatici tipicamente autunnali. Non avremo le classiche perturbazioni atlantiche, questo è giusto sottolinearlo, ma avremo comunque fasi di maltempo che potrebbero risultare particolarmente severe.

Maltempo portato da affondi d’aria fresca all’interno della struttura anticiclonica, il ché significa che avremo l’isolamento di strutture cicloniche secondarie i cui effetti potrebbero risultare totalmente imprevedibili. Dopo il peggioramento di questo fine settimana, nel corso della prossima probabilmente ne avremo un secondo e a inizio novembre potrebbe arrivare addirittura il freddo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Proprio in queste ore si sta rafforzando un vortice ciclonico mediterraneo, vortice che nel corso del fine settimana transiterà sui mari meridionali a ridosso delle Isole Maggiori. Porterà severo maltempo soprattutto tra Calabria ionica e Sicilia, difatti proprio sullo Ionio potrebbe evolvere in un vero e proprio ciclone mediterraneo.

Attenzione perché le ultimissime elaborazioni modellistiche evidenziano il rischio di nubifragi violenti e persistenti sulla Calabria ionica, appunto, e sulla Sicilia orientale. Potrebbe trattarsi di fenomeni capaci di creare criticità idrogeologiche, pertanto sarà una situazione da monitorare con molta attenzione.

Le precipitazioni, a inizio della prossima settimana, potrebbero risalire verso nord puntando le regioni centrali e in modo particolare i settori adriatici. Nel resto d’Italia il tempo sarà nettamente migliore.

ATTENZIONE A NOVEMBRE

Come dicevamo in apertura, il mese di novembre potrebbe consegnarci grosse novità. Aria fredda nord atlantica, o addirittura artica, potrebbe puntare con decisione il Mediterraneo. Dei veri e propri affondi depressionari lungo i meridiani, che esporrebbero le nostre regioni a un severo cambiamento del quadro meteo climatico.

Si avrebbero ondate di maltempo rilevanti, associate a crolli delle temperature che potrebbero favorire le prime abbondanti nevicate sui rilievi e a quote nemmeno troppo elevate. Uno scenario che potrebbe starci, consideriamo che il Vortice Polare sta già mostrando qualche difficoltà nonostante questo sia il periodo durante il quale dovrebbe rafforzarsi velocemente.

IN CONCLUSIONE

L’Autunno potrebbe accelerare, non che sino a questo momento non ci sia stata dinamicità atmosferica, ma per poter sperare in precipitazioni costanti e senza eccessi dobbiamo aspettare un vero e proprio cambio di marcia stagionale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.