POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici stanno cercando, come sempre, di fornirci preziose indicazioni su quelle che potrebbero essere le condizioni meteo climatiche che avremo tra fine ottobre e la prima settimana di novembre.

Diciamo che, nonostante la normale variabilità giornaliera riscontrabile nelle varie emissioni, alcuni centri di calcolo individuano dei profondi cambiamenti della circolazione a livello continentale. Cambiamenti che potrebbero esporre le nostre regioni a un peggioramento piuttosto rilevante, difatti potremmo assistere all’isolamento di una struttura ciclonica mediterranea.

Struttura che potrebbe isolarsi tra la Penisola Iberica e il nord Africa, per poi rientrare sulle nostre regioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

In realtà dovremo prestare molta attenzione anche agli accadimenti del fine settimana perché a quanto pare potrebbe già esserci lo sviluppo di un vortice ciclonico mediterraneo tra le due Isole Maggiori.

Vortice che si svilupperebbe a seguire dell’intrusione d’aria fresca nei prossimi giorni, a quel punto il contributo delle calde acque dei nostri mari farebbe il resto. Inizialmente, tra giovedì e venerdì, ci aspettiamo delle precipitazioni sparse che andrebbero a coinvolgere Centro Nord e Sardegna, poi sarebbe la volta del Sud.

Tra sabato e domenica occhio a Sardegna, Sicilia e Calabria perché le ultimissime proiezioni dei modelli ad alta risoluzione ci dicono che il ciclone succitato potrebbe dar luogo a fenomeni localmente violenti e persistenti, dei veri e propri nubifragi che creerebbero i presupposti per delle criticità idrogeologiche. Soprattutto tra Sicilia orientale e Calabria ionica.

ATTENZIONE A NOVEMBRE

Scenario che potrebbe replicarsi a inizio novembre, allorquando un affondo depressionario sull’Europa occidentale innescherebbe la genesi di un vortice mediterraneo tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Non solo, contestualmente si realizzerebbe una situazione di blocco, con Alta Pressione sull’Europa orientale che ostacolerebbe l’avanzata del vortice verso est. Significa che i fenomeni potrebbero persistere in loco per più giorni. Su che regioni lo vedremo, anzitutto andrà confermata la configurazione barica, una configurazione barica che potenzialmente potrebbe risultare piuttosto insidiosa.

IN CONCLUSIONE

Come detto novembre è il mese più propizio, almeno negli ultimi decenni, alla formazione di particolari strutture cicloniche. Vedremo se sarà così anche quest’anno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.