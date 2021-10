POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici confermano, da qui a fine mese, scenari meteo climatici decisamente dinamici. L’Alta Pressione, che per lunghi tratti d’ottobre non era riuscita a proteggere adeguatamente le nostre regioni, sta provando a prendersi una bella rivincita ma come già accaduto precedentemente non avrà la forza per resistere ad assalti di varia natura.

Avremo vari affondi depressionari che ne metteranno a rischio la tenuta, tant’è che le crepe – evidenti – lasceranno passare masse d’aria fresca i cui effetti saranno quelli di destabilizzare l’atmosfera attorno ai nostri mari. Significa che dovremo attenderci nuovi acquazzoni, qualche temporale, qualche grandinata.

Con novembre, cercando di interpretare i segnali lanciati dai vari centri di calcolo, la situazione potrebbe evolvere ulteriormente. Attenzione soprattutto ad eventuali approfondimenti ciclonici sul Mediterraneo, perché tali strutture potrebbero rappresentare una vera e propria spina nel fianco e potrebbero sfociare in piogge potenzialmente alluvionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Dicevamo delle crepe dell’Alta Pressione. In effetti stiamo già osservando un graduale aumento della nuvolosità in Liguria e in alcune zone del Nordovest, sintomo evidentemente della debolezza anticiclonica su quel fianco.

Debolezza che verrà esaltata dall’intrusione di aria fresca nel corso del fine settimana e gli inevitabili contrasti termici causeranno non poca instabilità. Si prospettano fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale, senza escludere occasionali nubifragi e qualche grandinata.

Si comincerà dal Nord, si proseguirà col Centro Sud. Non saranno fenomeni diffusi ma colpiranno a macchia di leopardo. La debolezza anticiclonica potrebbe persistere, tant’è che nel corso della prossima settimana potrebbe subentrare altra aria fresca e ulteriore instabilità. Ovviamente caleranno le temperature, che si riporteranno su valori più consoni al periodo.

ATTENZIONE A NOVEMBRE

Sì, dovremo prestare molta attenzione al prossimo mese perché qualche modello matematico comincia a mostrarci scenari potenzialmente pericolosi. Ad esempio l’approfondimento di un vortice ciclonico sul Nord Africa, poi in risalita verso le Isole Maggiori. Si tratta di strutture cicloniche potenzialmente devastanti, che sfruttano il calore in eccesso per provocare fenomeni persistenti e consistenti.

Ciò che possiamo dirvi, comunque, è che novembre dovrebbe proporci un cambio di marcia, difatti non dobbiamo trascurare neanche un’altra ipotesi presa in considerazione dai vari centri di calcolo, ovvero l’arrivo di diverse perturbazioni atlantiche in seguito all’approfondimento di una vasta depressione tra l’Islanda e il Regno Unito.

IN CONCLUSIONE

L’importante è che arrivino le piogge e che cominci a nevicare seriamente sui rilievi, a partire ovviamente dalle Alpi. Questo sì che sarebbe vero Autunno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.