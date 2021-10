POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguiamo le nostre analisi focalizzando l’obbiettivo sugli ultimi giorni di ottobre, quindi su quella che da qualche anno a questa parte è diventata una delle festività più attese da giovani e meno giovani: Halloween. Precedentemente avevamo parlato di possibili stravolgimenti meteo climatici, o comunque di scenari orientati verso un ritorno in grande stile dell’Autunno.

Non che sinora sia mancato, tutt’altro, diciamo che l’ottobrata della prossima settimana potrebbe avere vita breve. Sì, perché l’Alta Pressione verrà a trovarci – lo sta già facendo, nonostante in questo momento vi sia qualche spiffero d’aria umida che determina variabilità e qualche sporadica precipitazione sparsa – e porterà con sé aria particolarmente mite subtropicale.

Poi però, quanto sta accadendo nei piani alti dell’atmosfera potrebbe riverberarsi quaggiù, sopra di noi. I modelli matematici ipotizzano un cambiamento importante, frutto di vari assalti depressionari nord atlantici o addirittura artici.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto stiamo per accogliere l’Alta Pressione. Sarà una struttura tipicamente subtropicale, significa che nei prossimi giorni si avvarrà di un supporto d’aria calda. Le temperature saliranno di parecchi gradi, il sole sarà abbondante su tutte le nostre regioni e le giornate regaleranno splendidi momenti da trascorrere all’aria aperta.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e non possiamo far altro che confermarvi anomalie importanti: avremo temperature, le massime soprattutto, di 4-5°C superiori alle medie del periodo. Localmente si potrebbe andare anche oltre, diciamo che in alcune regioni d’Italia le temperature massime potrebbero raggiungere – o superare – quota 25°C.

Sul fronte precipitazioni poco o nulla da segnalare, se non qualche insidia a partire dalle regioni di Nordovest sul finire della settimana.

IL VORTICE POLARE

Insidie dettate dall’avanzamento di una depressione nord atlantica, il ché chiaramente spalancherebbe le porte a un peggioramento veramente imponente. Una vera e propria burrasca autunnale, destinata a spalancare le porte a un periodo caratterizzato da frequenti assalti ciclonici.

Il motivo è da ricercarsi, a nostro avviso, nelle dinamiche che stanno già coinvolgendo il Vortice Polare e la sua maturazione. E’ un Vortice che sta subendo disturbi molto precoci e sappiamo fin troppo bene che nel momento in cui ci troviamo difronte a un Vortice debole possiamo andare incontro facilmente a scambi meridiani e conseguentemente a discese d’aria fredda verso sud. Ipotesi da tenere in seria considerazione soprattutto per gli ultimi giorni di ottobre.

IN CONCLUSIONE

Insomma, ottobre non si farà mancare nulla: dal freddo al caldo e ritorno. Potrebbe essere il titolo di un film climatico, invece non sarà altro che l’andamento di un mese, ottobre appunto, che sinora è stato decisamente dinamico.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.