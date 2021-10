POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Siamo proiettati idealmente verso Halloween, festa americana che da molti anni a questa parte ha preso piede non soltanto in Italia ma su gran parte del mondo occidentale. Ed allora, visto e considerato che quest’anno potremo permetterci un po’ di svago, molti di voi si stanno domandando quale sarà la tendenza meteo climatica di quel periodo.

Anzitutto dobbiamo dirvi che nell’arco di qualche giorno assaporeremo un netto cambiamento del tempo. Passeremo dal freddo artico al mite Anticiclone. Possiamo parlare di ottobrata? Sì, diciamo che le temperature si porteranno decisamente al di sopra delle medie stagionali. Altro discorso la durata anticiclonica: probabilmente non durerà più di 3-4 giorni.

Le ultimissime proiezioni modellistiche, infatti, ci dicono che il tempo potrebbe cambiare nel corso del prossimo weekend. Una rapida perturbazione nord atlantica potrebbe far scendere di nuovo le temperature e dar luogo a instabilità localmente intensa. A seguire, invece, potrebbero alternarsi brevi fiammate anticicloniche ad altri passaggi perturbati, in uno scenario di variabilità atmosferica che ben si addice al mese di ottobre.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’instabilità che ha colpito, pesantemente, le regioni del Sud Italia sta terminando. Instabilità che ha provocato non pochi disagi tra Sicilia e Calabria, ma che ora sta lasciando strada a un netto miglioramento. Nel fine settimana confermiamo un consolidamento dell’Alta Pressione, quindi il ritorno del bel tempo eccezion fatta per qualche insidia qua e là dettata dall’intrusione di aria umida.

Sarà qualcosa di effimero, difatti a metà della prossima settimana avremo un netto consolidamento della struttura anticiclonica che dovrebbe avvalersi di un mite supporto subtropicale. Attendiamoci un gran rialzo delle temperature, che rapidamente si porteranno al di sopra delle medie stagionali senza battere ciglio.

Tuttavia, carte alla mano, non dovrebbe durare più di tanto. Difatti nel corso del prossimo weekend i centri di calcolo ci propongono, all’unisono o quasi, un rapido peggioramento nord atlantico i cui effetti potrebbero essere comunque non invasivi come accaduto recentemente.

IL VORTICE POLARE

Dobbiamo parlarne, senza complicare troppo le cose, perché nell’ultima decade di ottobre potrebbe riuscire a condizionare più o meno pesantemente il meteo europeo. I modelli matematici lasciano presagire un approfondimento di una grossa depressione scandinava, con conseguente schiacciamento dell’Alta Pressione sui paralleli.

Significa che sul Mediterraneo potrebbe prevalere la stabilità atmosferica, ma non possiamo escludere che le maglie cicloniche siano in grado di propagarsi verso sud condizionando anche il nostro tempo. In che modo lo vedremo, tuttavia possiamo anticiparvi che le proiezioni termiche ci dicono che potrebbero persistere temperature superiori alle medie stagionali. Significa che il freddo ci abbandonerà definitivamente, almeno per ora.

IN CONCLUSIONE

Prima metà di ottobre segnata dal freddo, seconda metà che al contrario potrebbe essere segnata da una situazione termiche diametralmente opposta.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.