POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Premessa: le proiezioni modellistiche, se a lungo termine, possono variare giornalmente. Variazioni talvolta pesanti, dei veri e propri stravolgimenti che ci mettono difronte al fatto meteo climatico compiuto.

Tutto ciò per dirvi che al di là degli scenari che andremo ora a descrivere potrebbero esserci ribaltoni in corso d’opera. Diciamo che per ribaltare l’Alta Pressione ci si dovrà impegnare, perché potrebbe provare a resistere agli attacchi provenienti sia dall’Oceano Atlantico sia da qualche tentativo di affondo meridiano.

Come ben saprete a partire dal fine settimana avremo un generale miglioramento grazie all’arrivo dell’Anticiclone, Anticiclone che potrebbe approfittare di un nuovo terremoto barico europeo per stazionare più del dovuto. Grandi depressioni, prevalentemente atlantiche, potrebbero dominare in lungo e in largo tra l’Europa centro occidentale e settentrionale, costringendo in tal modo la struttura anticiclonica a schiacciarsi lungo i paralleli.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il lungo periodo freddo, decisamente anomalo per ottobre, sta per volgere al termine. Avremo residua instabilità all’estremo Sud, dopodiché potremo apprezzare un generale consistente miglioramento.

L’Alta Pressione, come detto, arriverà nel fine settimana ma inizialmente si lascerà sfuggire un po’ d’aria umida oceanica e potremmo assistere a una lieve recrudescenza dell’instabilità in alcune zone d’Italia. Dopodiché, diciamo grossomodo a metà della prossima settimana, la struttura anticiclonica dovrebbe prendere letteralmente il sopravvento avvalendosi di una solida base subtropicale.

Significa che affluirà aria ben più mite, se non addirittura calda, significa che le temperature saliranno rapidamente e si orienteranno su valori superiori alle medie stagionali. Passeremo, in pochissimi giorni, dal freddo alla tipica ottobrata.

STOP AUTUNNALE?

Nell’approfondimento precedente avevamo evidenziato la possibilità di un severissimo peggioramento verso l’ultima settimana d’ottobre. Ipotesi che non ci sentiamo di escludere e che potrebbe essere riproposta nei prossimi giorni, ma al momento dobbiamo dar credito alle ultimissime proiezioni modellistiche – senza inventarci nulla – e dirvi che l’Alta Pressione potrebbe stazionare più del dovuto.

La presenza di grandi depressioni a nord delle Alpi costringerebbe la struttura anticiclonica a schiacciarsi sui paralleli, il ché appunto determinerebbe una persistenza del bel tempo e delle miti temperature. Va detto che l’intero impianto si reggerà su piedi di cristallo e potrebbe cedere in qualsiasi momento. Ecco perché non escludiamo possibili colpi di scena.

IN CONCLUSIONE

Ottobre è pronto a voltare pagina e potrebbe proporci scenari meteo climatici diametralmente opposti a quelli che abbiamo osservato fino ad ora. Ma ormai dovremmo averci fatto il callo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.