POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

In quest’ultimo periodo abbiamo avuto tanta, tantissima carne al fuoco. Le condizioni meteo climatiche hanno risentito da un vero e proprio terremoto barico, se ricordate affrontammo il discorso nei primi giorni d’ottobre e puntualmente abbiamo assistito a clamorose sorprese.

Aria fredda nordica, a più riprese, è precipitata verso sud dando luogo a vari peggioramenti e soprattutto a un crollo delle temperature. Passata la buriana, come si suol dire, cambierà nuovamente tutto. D’altronde stiamo in Autunno, non in pieno Inverno, gioco forza dobbiamo attenderci ben altre condizioni meteo.

In primis l’ottobrata, che dovrebbe arrivare durante la prossima settimana. Vedremo quanto farà caldo, ma possiamo anticiparvi che le temperature saliranno repentinamente e dalle attuali anomalie termiche negative si passerà ad anomalie di segno opposto. Dopodiché attenzione al maltempo, ma stavolta di matrice atlantica, maltempo che potrebbe picchiare davvero duro qualora dovesse realizzarsi ciò che andremo a descrivere tra non molto.

IL METEO A BREVE TERMINE

La fase fredda, che come detto è da considerarsi assolutamente insolita, terminerà nel fine settimana. Non prima di aver dato luogo a un severo peggioramento nelle regioni del Sud Italia, laddove andrà a strutturarsi un vortice ciclonico secondario – piuttosto profondo – quale risposta al contributo caldo proveniente dallo Ionio.

Potrebbero verificarsi fenomeni di una certa violenza tra Calabria, Sicilia e Salento. Non sono da escludere temporali e nubifragi, capaci di causare qualche situazione di criticità idrogeologica. In un primo momento le precipitazioni dovrebbero coinvolgere anche le adriatiche centro meridionali, mentre su tirreniche e Nord Italia il tempo sarà nettamente migliore.

Nel corso del weekend avremo un cambiamento della circolazione. L’Alta Pressione comincerà a progredire verso est, ma prima che possa prendere il sopravvento potrebbe lasciarsi sfuggire una massa d’aria umida di provenienza atlantica e potremmo osservare un parziale incremento dell’instabilità atmosferica su alcune regioni.

CALDO POI BRUTTISSIMO

L’ottobrata, lo ripetiamo, dovrebbe esserci e come sempre il calore in eccesso potrebbe rappresentare una spina nel fianco. Difatti nel corso degli ultimi giorni di ottobre potremmo assistere al transito di una profonda onda depressionaria oceanica, foriera di severo maltempo su gran parte delle nostre regioni.

Attenzione perché potrebbe trattarsi di una di quelle configurazioni bariche particolarmente insidiose, capaci di “spararci addosso” piovosissime correnti di Libeccio. Peraltro le calde acque del Mediterraneo potrebbero dare un contributo essenziale nel sviluppare un vortice ciclonico secondario i cui effetti risulterebbero ancora più marcati.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che ottobre sembra voler rispettare le consegne, proponendo tanto il caldo anomalo quanto severe ondate di maltempo. Senza scordarci dell’intermezzo invernale del tutto insolito.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.