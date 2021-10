POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Anticiclone destinato, questo è quel che emerge dall’analisi dei modelli matematici, a subire ulteriori scossoni benché sia destinato a riposizionarsi prossimamente sul Mediterraneo e quindi anche sulle nostre regioni.

Il cedimento della struttura anticiclonica potrebbe avvenire celermente, difatti i modelli matematici continuano a dare maggior peso alle perturbazioni atlantiche, destinate a spingersi con più convinzione verso ovest e quindi verso l’Europa occidentale e sudoccidentale.

Dando un’occhiata alle proiezioni possiamo confermarvi che nel corso dell’ultima decade di ottobre potrebbero verificarsi cambiamenti importanti e non ci si dovrebbe stupire più di tanto visto e considerato che ottobre dovrebbe rappresentare a tutti gli effetti il primo, vero mese pienamente autunnale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Detto che stiamo ancora vivendo gli effetti della goccia fredda nordica, sostenuta da temperature inferiori alle medie stagionali, nella fase centrale della prossima settimana interverrà un nuovo peggioramento.

L’aria artica continuerà ad affluire in modo massiccio, ma dovrebbe trattarsi di un ultimo impulso. Ultimo ma non per questo meno importante, anzi a detta dei modelli matematici ad alta risoluzione potrebbe dar luogo a un nuovo vortice ciclonico secondario sul Tirreno centro meridionale e tale vortice potrebbe causare severo maltempo nelle regioni del Centro Sud.

Alcune proiezioni ci dicono che potrebbero verificarsi nuovamente dei nubifragi, ma tale ipotesi andrà vagliata con attenzione nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le temperature, invece, possiamo dirvi che continueranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali. Anche di parecchi gradi.

SCENARI AUTUNNALI

Riprendendo quanto scritto in apertura, le emissioni giornaliere continuano a mostrarci il ritorno del flusso perturbato oceanico sull’Europa centro occidentale, quindi attenzione perché le prime, vere perturbazioni atlantiche potrebbero bussare alle porte del Mediterraneo.

Finora effettivamente non abbiamo avuto grandi peggioramenti autunnali, quanto avvenuto in quest’ultima settimana deriva da dinamiche bariche più consone all’Inverno che alla stagione in essere.

Il cambiamento, quindi, potrebbe finalmente consegnarci un po’ di sana normalità autunnale, anche se va detto che il temporaneo ritorno dell’Alta Pressione potrebbe riservare sorprese. Avete presente l’Ottobrata?

IN CONCLUSIONE

La stagione autunnale sta sicuramente entrando nel vivo, anzi lo ha già fatto proponendoci un quadro meteo climatico davvero inusuale. Così come precipitazioni fin troppo abbondanti, ma purtroppo come spesso capita distribuite decisamente male.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.