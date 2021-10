POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ampiamente confermato il ribaltone delle condizioni meteo climatiche. Dalla tarda estate stiamo passando all’autunno incipiente e per certi versi avremo giornate somiglianti alle prime giornate d’Inverno.

Le temperature, questo l’aspetto certamente più rilevante, sono destinate a crollare. Stanno già scendendo, ve ne sarete certamente accorti, ma lo scivolamento proseguirà con decisione soprattutto a cavallo tra il fine settimana e l’inizio della prossima.

I modelli matematici confermano un impianto barico nettamente invernale: Alta Pressione delle Azzorre orientata a nord-nordest (direzione Regno Unito e Scandinavia), flusso zonale dirottato sul Circolo Polare Artico, irruzione fredda in propagazione verso sud. Irruzione che potrebbe colpire tanto il Mediterraneo quanto l’Europa orientale, in tal senso sarà fondamentale capire quale sarà l’esatta collocazione del blocco anticiclonico.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le condizioni meteo hanno subito un sensibile peggioramento. Sapevamo, viste le condizioni termiche del Mediterraneo, che sarebbero arrivati fenomeni violenti. Così è stato e così sarà, difatti stiamo attendendo un vortice freddo proveniente da nord, vortice che dovrebbe mettere radici al Centro Sud laddove il tempo resterà fortemente instabile per tutta la settimana.

Le precipitazioni potrebbero risultare particolarmente forti, quindi abbondanti, nelle adriatiche, al Sud e in Sicilia. Abbiamo dato un’occhiata alle mappe inerenti gli accumuli e si prevedono punte di oltre 200 mm in alcune aree dell’Appennino centro settentrionale.

Dobbiamo aggiungere che il freddo in arrivo esalterà i contrasti termici, ciò significa che avremo non pochi temporali molti dei quali potrebbero sfociare in violenti nubifragi, grandinate, colpi di vento. Ciò per dirvi che gli accumuli indicati potrebbero risultare localmente più abbondanti.

ONDATA DI FREDDO

Sull’ondata di freddo ci sarebbe molto da dire. Anche qualora dovesse colpire prevalentemente i Balcani – ciò potrebbe accadere se il blocco anticiclonico dovesse posizionarsi un po’ più a est – gli effetti termici sarebbero ugualmente importanti.

Abbiamo dato un’occhiata alle varie proiezioni termiche e un po’ tutti i principali centri di calcolo internazionali concordano nel proporci temperature diffusamente inferiori alle medie stagionali. Tenete conto che si parla di una massa d’aria di evidente matrice artica, significa che qualora dovesse diffondersi attivamente sul nostro Paese potremmo registrare valori pienamente invernali. Soprattutto potrebbero verificarsi le prime importanti nevicate sui principali rilievi, nevicate che a quel punto cadrebbero a bassa quota.

IN CONCLUSIONE

Autunno che improvvisamente sta entrando nel vivo e altrettanto improvvisamente potrebbe vestire panni invernali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.