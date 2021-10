POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni dei modelli matematici puntano in una sola direzione: pieno Autunno. Le condizioni meteo climatiche stanno peggiorando ed è un peggioramento che rappresenterà una vera e propria svolta. Avevamo parlato di terremoto barico ed effettivamente stiamo per assaporare gli effetti dei profondi cambiamenti nella circolazione atmosferica emisferica.

L’ampia goccia fredda che si strutturerà sui nostri mari durerà a lungo, anche perché l’anomala disposizione dell’Alta Pressione – che dovrebbe puntare verso nord – potrebbe innescare impulsi freddi e tali masse d’aria potrebbero sostenere la profonda ferita mediterranea.

Talune proiezioni lasciano davvero a bocca aperta: potrebbe far freddo, freddo addirittura da Autunno inoltrato, quasi invernale. Un vero e proprio tracollo termico che se confermato spalancherebbe le porte alle prime, vere nevicate stagionali. Ovviamente sui rilievi, chiaro, ma le quote potrebbero risultare estremamente interessanti.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ora focalizziamo l’obbiettivo sui prossimi giorni perché l’assalto perturbato scatenerà un’ondata di maltempo a cui prestare realmente attenzione. Si prospettano fenomeni potenzialmente violenti, tant’è che in uno dei primi approfondimenti di giornata abbiamo dedicato ampio spazio all’approfondimento degli accumuli previsti.

Come detto pocanzi, l’assalto scaverà un’ampia struttura ciclonica secondaria, quella che in gergo tecnico prende il nome di goccia fredda. Scenario a cui prestare particolare attenzione perché l’instabilità atmosferica dovrebbe proseguire per tutta la settimana, ove per instabilità intendiamo improvvisi annuvolamenti a sviluppo convettivo, quindi nubi temporalesche quindi temporali.

Potrebbero esserci veri e propri momenti di maltempo, con possibilità di precipitazioni persistenti localmente abbondanti. Poi caleranno le temperature, di parecchi gradi, significa che l’Autunno entrerà davvero nel vivo.

ONDATA DI FREDDO

Riprendendo quanto scritto in apertura, qualora dovesse realizzarsi quel tipo di scenario verremmo catapultati in men che non si dica nel cuore della stagione autunnale. Stiamo parlando di un vero e proprio tracollo termico, tenete conto che alcune proiezioni indicano cali di 10-15°C rispetto alle temperature che stiamo registrando in questi ultimi giorni.

Un vero e proprio salto nel vuoto che aprirebbe le porte alle prime, importanti nevicate sui rilievi alpini, prealpini e lungo la dorsale appenninica. Si tratterebbe di nevicate a quote relativamente basse, il ché potrebbe anche starci a metà ottobre. Fatto sta che stiamo parlando di un impianto configurativo pienamente invernale, che chiaramente andrà confermato ed eventualmente rivisto nei dettagli cammin facendo.

IN CONCLUSIONE

Improvvisamente Autunno. Il rischio c’è, anche perché alcune dinamiche atmosferiche – lo scriviamo da tempo – sembrano puntare con decisione verso configurazioni addirittura precocemente invernali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.