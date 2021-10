POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Condizioni meteo climatiche che sino a questo momento stanno procedendo, bene o male, nella giusta direzione. Diciamo che l’Autunno, sinora, non si è fatto mancare nulla: freddo, un po’ di caldo, temporali, nubifragi, grandinate, il solito ciclone.

Finora sono mancate le perturbazioni atlantiche, questo sì, ma ormai sono anni che non vediamo i fronti perturbati affacciarsi con convinzione sul Mediterraneo. Osservando le proiezioni dei vari centri di calcolo dobbiamo dirvi che sono state ampiamente confermate le novità evidenziate i giorni scorsi. Novità orientate al maltempo, maltempo peraltro sostenuto da incursioni di aria moderatamente fredda.

Dovremo stare attenti, così come accaduto nelle ore precedenti, ai pericolosi vortici ciclonici mediterranei perché nel corso della prossima settimana dovrebbe formarsene un altro.

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di vortici cicloni dobbiamo prestare attenzione a quanto sta accadendo in queste ore perché stiamo assistendo all’approfondimento di una nuova depressione a ridosso delle Baleari. Tale depressione, nella seconda parte della prossima settimana, potrebbe causare severissimo maltempo sulla Sardegna e successivamente in altre zone d’Italia.

Le precipitazioni risaliranno verso nord, coinvolgendo le centrali tirreniche e le regioni settentrionali. Da valutare il coinvolgimento anche di altri settori, ma stavolta trattandosi probabilmente di un vortice proveniente da sudovest e diretto verso nordest non dovrebbe causare particolari problemi all’estremo Sud e sulle adriatiche.

SCENARI FORTEMENTE AUTUNNALI

Riprendendo quanto scritto in apertura, le emissioni giornaliere continuano a mostrarci profonde onde depressionarie nord atlantiche, quindi attenzione perché gli assalti ciclonici potrebbero bussare ripetutamente sul Mediterraneo.

Le ondate di maltempo potrebbero essere intense, anche perché i mari circostanti le nostre regioni hanno un bel po’ di calore in eccesso da smaltire. Occhio, quindi, perché da qui alle prossime due settimane potrebbero verificarsi cambiamenti imponenti, addirittura un vero e proprio stravolgimento nell’andamento della stagione autunnale.

IN CONCLUSIONE

L’Autunno mostrerà ancora una volta i muscoli, un Autunno che da qui a metà novembre potrebbe riservarci un bel po’ di maltempo, anche freddo e le prime importanti nevicate sui rilievi alpini e appenninici.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.