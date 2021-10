POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Qualche accenno all’Estate di San Martino, i giorni scorsi, c’era stato. Uno scenario meteo climatico che qualora dovesse concretizzarsi non rappresenterebbe un’anomalia, tutt’altro. Si tratterebbe di un evento che rientrerebbe appieno nella casistica del prossimo mese.

Al momento, però, i modelli matematici sembrano aver intrapreso un’altra via: quella del maltempo persistente. Autunno che sembra aver voglia di fare la voce grossa, proponendoci una serie di peggioramenti di ottima fattura quale risposta al terremoto barico che sta avvenendo sull’emisfero settentrionale.

Questo è il periodo durante il quale si sente parlare di Vortice Polare, non sarà questa la sede dove approfondiremo l’argomento ma possiamo dirvi che gli scenari meteo climatici del prossimo mese dipenderanno dallo stato di salute del Vortice stesso.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il ciclone mediterraneo, che sta continuando a imperversare tra Sicilia orientale e Calabria ionica, dovrebbe perdere mordente nel corso della giornata. Si è trattato di un evento non totalmente inatteso anzi, chi segue gli approfondimenti dei colleghi avrà letto di tale eventualità sin dal mese di settembre. Mari troppi caldi a seguire di Estati roventi ed ecco il risultato.

Guai però ad abbassare la guardia, perché il tempo è tutt’altro che in miglioramento. Nella giornata di domenica irromperà una perturbazione da nordovest, con effetti evidenti praticamente su tutte le nostre regioni. Transiterà da ovest verso est e porterà piogge localmente violente, così come nevicate sull’arco alpino e nelle cime appenniniche. Ma le temperature caleranno ovunque, soprattutto nella prima parte della prossima settimana.

Attenzione, perché l’affondo ciclonico darà luogo – probabilmente – all’isolamento di un vortice secondario a ridosso della Sardegna. Vortice che potrebbe stazionare per diversi giorni sui nostri mari, procedendo verso est e colpendo varie zone d’Italia con piogge che localmente potrebbero risultare torrenziali.

AUTUNNO SCATENATO

La ferita che si aprirà sul Mediterraneo centro occidentale richiederà tempo per sanare, ci sarà probabilmente un tentativo dell’Alta Pressione delle Azzorre ma pare sia destinato a fallire. Difatti i modelli matematici capaci di spingersi più in là nel tempo evidenziano scenari decisamente perturbati a causa di ulteriori affondi depressionari verso i nostri mari.

Per farla breve: si potrebbe aprire un lungo periodo perturbato. Se ci sarà una ricucitura anticiclonica non ci si dovrebbe stupire più di tanto. Lo abbiamo scritto in apertura ma ci teniamo a ribadirlo: eventuali periodi anticiclonici rappresenterebbero un evento assolutamente normale per novembre, l’importante è che non diventi Anticiclone persistente.

IN CONCLUSIONE

Novembre che, in un modo o nell’altro, darà luogo a un’accelerazione autunnale e nella seconda metà del mese potrebbe darci qualche assaggio precoce d’Inverno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.