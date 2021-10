POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici continuano a mostrarci un possente cambiamento dello scenario meteo climatico nel corso della prima settimana di novembre.

Le variazioni cominceranno, come sempre del resto, in Europa e si riverseranno rapidamente sul Mediterraneo. Variazioni che dovrebbero condurci verso una maggiore vivacità autunnale, difatti un’ampia depressione nord atlantica prenderà possesso dei settori nord del vecchio continente estendendo le proprie maglie cicloniche in direzione sud.

Aria moderatamente fredda, di estrazione marittima, si getterà sui nostri mari innescando condizioni di maltempo e un sostanzioso abbassamento delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo registrando condizioni meteo diametralmente opposte tra il Centro Nord e l’estremo Sud Italia. Da un lato dominano le schiarite, quindi il bel tempo, dall’altro lato permane una struttura ciclonica i cui effetti sono tutt’altro che terminati.

Secondo le ultimissime interpolazioni modellistiche il ciclone potrebbe approfondirsi ulteriormente nella fase centrale della settimana. Non solo, dovrebbero giungere ulteriori complicazioni da ovest-nordovest, destinate a ravvivare ulteriormente l’azione ciclonica. Pioverà in Sardegna e si dovrà prestare particolare attenzione, ancora una volta, alla Sicilia e alla Calabria ionica.

Qualora il ciclone dovesse risalire verso nord, come sembra, potrebbe portare nuovi violenti fenomeni atmosferici nelle regioni suddette. Altrove, invece, la situazione sarà decisamente migliore.

PIENO AUTUNNO

Da giorni, ormai, i centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci scenari meteo climatici pienamente autunnali.

In apertura abbiamo descritto quella che potrebbe essere la configurazione barica prevalente, ovvero un’ampia depressione fredda posizionata sul Nord Europa e in graduale espansione verso sud. L’Italia, così come l’Europa centro occidentale, potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali dei vari assalti ciclonici.

Si prospettano condizioni di maltempo in un quadro termico pienamente autunnale. Le proiezioni delle temperature confermano un forte calo, si passerà dagli attuali valori a valori da stagione inoltrata tant’è che dovrebbero manifestarsi le prime abbondanti nevicate sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica. Da valutare, ma questo lo faremo in corso d’opera, eventuali sconfinamenti delle nevicate a quote relativamente basse.

IN CONCLUSIONE

Autunno che sta realmente entrando nel vivo, sia a causa del “solito” ciclone mediterraneo (negli ultimi decenni tali situazioni sono diventate frequenti), sia a causa dell’imminente cambio di marcia nel mese di novembre.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.