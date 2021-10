POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche cambieranno drasticamente, ormai abbiamo pochi dubbi. I modelli matematici continuano a mostrarci scenari estremamente interessanti, anzitutto dinamici dopodiché potrebbero avere caratteristiche fortemente autunnali se non addirittura invernali.

Il vero e proprio terremoto barico avverrà in Europa, nel nord Europa, laddove una profonda ampia depressione prenderà il sopravvento provocando severo maltempo e un crollo delle temperature. La depressione si sposterà dal Regno Unito in Scandinavia, estendendo le proprie maglie cicloniche in direzione sud.

Un quadro tutt’altro che di facile interpretazione, diciamo che la tesi prevalente è quella di un consistente peggioramento sul Mediterraneo centro occidentale, peggioramento che si assocerebbe a un crollo termico e all’arrivo della neve sui nostri rilievi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine dovremo continuare a monitorare molto attentamente il ciclone mediterraneo che ha scosso l’estremo Sud Italia. Nelle prossime ore arriveranno nuovi contributi destabilizzanti sui mari occidentali, il ché potrebbe fornire ulteriore carburante alla pericolosissima struttura ciclonica afro-mediterranea.

Difatti alcuni modelli ad alta risoluzione la vedono in risalita verso nord, direzione Sicilia, quindi tornerebbe a interessare pesantemente sia l’Isola Maggiore sia la Calabria ionica. Attenzione perché le precipitazioni potrebbero risultare pesanti, localmente persistenti, specie nelle aree già provate dai violenti fenomeni dei giorni scorsi.

Nel resto d’Italia il tempo dovrebbe risultare decisamente migliore, eccezion fatta per la Sardegna dove invece dovrebbero ripresentarsi precipitazioni sparse localmente a carattere temporalesco.

PIENO AUTUNNO, ANZI INVERNO

Riprendendo quanto scritto in apertura e nei precedenti approfondimenti, quel che possiamo dirvi è che tutto lascia presagire un’accelerazione autunnale in piena regola. Accelerazione che potrebbe regalarci sorprese anche in termini di nevicate, che come detto in apertura si ripresenteranno con forza sulle Alpi e localmente lungo la dorsale appenninica.

Attenzione però, perché secondo qualche centro di calcolo non è da escludere qualche breve fiammata anticiclonica africana. Ricordiamoci dell’Estate di San Martino, che puntualmente ci ricorda che l’aria calda nord africana è sempre lì in agguato. Diciamo che al momento è un’ipotesi minoritaria, ma diciamo anche che tale scenario andrà tenuto in debita considerazione.

IN CONCLUSIONE

Autunno che si appresta a entrare davvero nel vivo, non che sino ad ora ci sia stato motivo di noia, ma da qui in avanti la situazione potrebbe cambiare radicalmente.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.