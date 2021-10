Il meteo su Roma vede la possibilità di qualche piovasco, ma tuttavia le condizioni meteo saranno abbastanza buone, in quanto le aree temporalesche sembrerebbero mantenersi in mare aperto. E per tutto il periodo di previsione avremo generalmente tempo abbastanza buono, con pomeriggi soleggiati e direi miti.

Anche su Roma è piombato l’autunno, e soprattutto la temperatura notturna si mantiene considerevolmente inferiore rispetto ai valori precedenti.

Lunedì 11: nubi sparse con piovaschi, ventoso. Pioggia possibile 2 mm. Temperatura da 11°C a 18°C.

Martedì 12: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 22°C.

Mercoledì 13: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 21°C.

Giovedì 14: poco nuvoloso, molto ventoso a tratti. Temperatura da 11°C a 19°C.

Venerdì 15: quasi sereno, ventoso. Temperatura da 9°C a 20°C.

Sabato 16: poco nuvoloso. Temperatura da 8°C a 20°C.

Domenica 17: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 20°C.

Lunedì 18: poco nuvoloso. Temperatura da 11°C a 21°C.

Martedì 19: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 21°C.