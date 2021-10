Il meteo su Milano sarà da sereno o poco nuvoloso. La temperatura si sta gradualmente irrigidendo, peraltro in settimana è attesa una lieve diminuzione. Per tutto il periodo di previsione non sono previste piogge. Perciò avremo una fase siccitosa.

Il cielo, comunque sarà nuvoloso soprattutto al mattino, mentre di pomeriggio si presenteranno delle schiarite.

Lunedì 11: poco nuvoloso. Temperatura da 7°C a 19°C.

Martedì 12: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 18°C.

Mercoledì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 17°C.

Giovedì 14: quasi sereno. Temperatura da 8°C a 16°C.

Venerdì 15: quasi sereno. Temperatura da 8°C a 16°C.

Sabato 16: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 15°C.

Domenica 17: quasi sereno. Temperatura da 9°C a 17°C.

Lunedì 18: quasi sereno. Temperatura da 10°C a 17°C.

Martedì 19: nubi sparse. Temperatura da 10°C a 17°C.