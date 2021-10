Le condizioni meteo a Firenze saranno eccellenti per alcuni giorni, con temperature pomeridiane miti. Sarà piuttosto freddino al mattino, soprattutto fuori città. A partire da mercoledì è atteso un aumento della nuvolosità, e potrebbero tornare le precipitazioni che in talune circostanze saranno anche sotto forma di temporale. La temperatura non dovrebbe subire sostanziali variazioni.

Sabato 16: sereno.

Temperatura da 7°C a 20°C

Domenica 17: sereno.

Temperatura da 8°C a 21°C

Lunedì 18: nubi sparse.

Temperatura da 6°C a 19°C

Martedì 19: quasi sereno.

Temperatura da 6°C a 21°C

Mercoledì 20: nubi sparse.

Temperatura da 8°C a 22°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Giovedì 21: coperto con pioviggine.

Temperatura da 16°C a 22°C

Possibilità di precipitazioni 70%

Venerdì 22: molto nuvoloso con rovesci.

Temperatura da 13°C a 19°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Sabato 23: poco nuvoloso.

Temperatura da 11°C a 22°C

Domenica 24: poco nuvoloso.

Temperatura da 8°C a 18°C