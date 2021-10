A Cagliari le condizioni meteo saranno ottime, con temperature mitissime soprattutto al pomeriggio. Si sentirà un po’ di freddo al mattino, d’altronde ormai è autunno. Mancano le piogge, quelle importanti per la natura in autunno. E la previsione non è ottimistica per il futuro nell’area di Cagliari, in quanto di pioggia potrebbe non caderne neanche 1 mm.

La temperatura si manterrà pressoché stazionaria, forse anche con qualche lieve aumento temporaneo. Più avanti la temperatura, però calerà.

Sabato 16: nubi sparse.

Temperatura da 14°C a 25°C

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 13°C a 23°C

Possibilità di precipitazioni 50%

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 13°C a 23°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Martedì 19: quasi sereno.

Temperatura da 13°C a 24°C

Possibilità di precipitazioni 10%

Mercoledì 20: nubi sparse.

Temperatura da 15°C a 22°C

Giovedì 21: nuvoloso.

Temperatura da 14°C a 26°C

Venerdì 22: nubi sparse, ventoso.

Temperatura da 15°C a 24°C

Sabato 23: molto nuvoloso, molto ventoso.

Temperatura da 16°C a 23°C

Possibilità di precipitazioni 30%

Domenica 24: quasi sereno.

Temperatura da 13°C a 21°C