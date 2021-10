Genova, città che sovente ha condizioni meteo primaverili, se non fosse per alcuni tratti interrotte da piogge che possono assumere intensità davvero notevole, e senza pari con altri capoluoghi di provincia italiani, in questo periodo gode di bel tempo. Le previsioni meteo sono eccellenti, ideali per chi vuole trascorrere un fine settimana nel capoluogo ligure o nella Riviera.

Avremo bel tempo, pomeriggi molto miti, ma al mattino si sentirà anche da queste parti il fresco. Però, le condizioni meteo cambieranno a metà settimana, quando transiterà una perturbazione e si verificheranno delle precipitazioni. Per quanto riguarda la temperatura però non sembrano esserci in programma bruschi ribaltoni, anche se la tendenza sarà poi verso una diminuzione.

Sabato 16: sereno.

Temperatura da 13°C a 23°C

Domenica 17: sereno.

Temperatura da 13°C a 22°C

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 13°C a 21°C

Martedì 19: sereno.

Temperatura da 14°C a 23°C

Mercoledì 20: molto nuvoloso con pioggia, ventoso.

Temperatura da 15°C a 19°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Giovedì 21: molto nuvoloso con pioggia.

Temperatura da 14°C a 20°C

Possibilità di precipitazioni 90%

Venerdì 22: nubi sparse.

Temperatura da 12°C a 21°C

Sabato 23: quasi sereno.

Temperatura da 10°C a 22°C

Domenica 24: nubi sparse.

Temperatura da 7°C a 17°C