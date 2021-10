Sommerso nelle profondità del Pacifico sudoccidentale, a est dell’Australia, si nasconde l’ottavo continente del mondo: Zelandia.

Ci sono voluti 375 anni per scoprire questo frammento dell’antica Gondwana, il super continente formato 550 milioni di anni fa che accorpava tutti i terreni dell’emisfero australe. Zelandia è un singolo e intatto pezzo di crosta continentale, le cui uniche terre emerse sono la Nuova Zelanda e la Nuova Caledonia.

É quanto si apprende dalle ricerche del New Zeland Crown Research Institute GNS Science, risalenti al 2017, secondo cui, sotto guida del geologo Andy Tulloch, questo rinvenimento è: “qualcosa di molto evidente, che ha richiesto tempo per essere scoperto”.

I rilievi sottomarini, così come le mappe satellitari, mostrano una crosta continentale ben distinta. Zelandia si sarebbe staccata più di cento milioni di anni fa, assottigliandosi e finendo così sott’acqua per la maggior parte della sua superficie.

Non si tratta solo di un’incredibile constatazione in grado di ridefinire i nostri confini territoriali, ma anche di un’utilissima informazione per interpretare quelle che sono la flora e la fauna di questa specifica zona geografica.

Sebbene sommersa e sottile, i geologi concordano nel determinare Zelandia un vero e proprio continente. Grazie alle tipologie di rocce rinvenute qui, infatti, gli esperti sostengono che non si tratta di semplice fondo oceanico ma di un vero e proprio rilievo terrestre.

Seppur infine rimangano molti dettagli da chiarire, come il dubbio su come la Nuova Zelanda sia rimasta intatta e non si sia frammentata, questo ritrovamento è qualcosa di sensazionale.

Questa scoperta e tutte le nuove ipotesi formulate dagli scienziati sulla presenza di ulteriori continenti, riscrivono la nostra storia geologica e ciò che pensavamo di sapere, ridefinendo aree geografiche e confini.

Una curiosità, l’area è soggetta a terremoti fortissimi. Dal 2016 in Nuova Zelanda vi fu un terremoto con magnitudo 7.5.