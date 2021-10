Da vari giorni l’Australia bombardata da grandinate di eccezionale potenza, e dopo la super gradinata dell’altro ieri che ha visto cadere chicchi con dimensioni sino a 16 cm di diametro, ora si è avuta una gradinata di eccezionale estensione e soprattutto intensità, con un quantitativo di grandine che non si era mai visto prima d’ora. I meteorologi indicano che in alcune zone è caduto un quantitativo di grandine superiore ai 70 cm sul piano libero.

In Australia è un vero proprio caos, e ci riferiamo ad una vastissima area orientale dello Stato, dove da giorni, distribuite a macchia di leopardo ripetono temporali di violenza assurda, che in alcune località hanno buttato giù grandinate con chicchi che hanno avuto dimensioni certificate dal servizio meteo locale di 16 cm di diametro, dichiarate come la più grave grandinata mai registrata da un servizio meteo locale.

Una serie di tempeste di grandine associate a supercelle si sono portate stavolta dal Queensland ad aree più prossime a quelle densamente popolate, ponendo persino a serio rischio la città di Brisbane. La stessa Brisbane, capitale del Queensland, è stata accerchiata da temporali terribili che però hanno interessato alcuni quartieri della metropoli australiana.

Varie città come Toormina, Boambee e Sawtell sono state colpite da un evento meteo di rara potenza. In questo caso si è trattato di grandine di grosse dimensioni, ma abbondantissima. E nonostante le temperature elevate, secondo le autorità ci vorranno alcuni giorni per poter smaltire la grandine che si è accumulata su alcune zone.

In particolare, sono rimaste bloccate alcune arterie stradali dove si sono accumulati vari metri di grandine.

La gente del posto è rimasta sbalordita, senza parole per l’evento meteo che in queste città non ha precedenti. Sono state alcune

Le squadre della Protezione Civile locale sono in campo per riparare i tetti, temporaneamente le finestre rotte e fornire assistenza alla cittadinanza.

Nel frattempo, però i danni all’agricoltura sono immani. Ha danneggiato le serre che sono state praticamente ridotte in macerie.

Inoltre, la grandine ha ucciso una numerosa e non quantificabile quantità di fauna selvatica. Ma sono anche gli animali d’allevamento dover subito danni, in quanto i vari capannoni sono stati scoperchiati dalle raffiche di vento e chicchi di grandine anche sino ai 10 cm di diametro hanno battuto sugli animali indifesi. E pare che molte decine di questi siano deceduti per la grandine.