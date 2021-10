La foto del signor Lorenzo Nuvoli di Porto Torres, in Sardegna sta diventando virale. Un gabbiano ha afferrato per strada un grosso topo e nel volare via con la preda, ha rischiato di sbattere sul parabrezza di un’auto di passaggio.

Probabilmente il grosso boccone non era molto d’accordo per la sua cattura.

Ma i gabbiani non sono animaletti dolci, non si cibano solo di pesci e a volte di topi, ma sono numerosi i casi di cani e gatti di piccola taglia catturati e mangiati da un gabbiano. A volte questi volatili possono divenire delle minacce per le persone, aggredendole.

Di recente il noto giornalista Franco Bechis è stato aggredito da un gabbiano nel pieno centro di Roma, e si è fratturato un piede. Ma sono tante le notizie di bambini e adulti aggrediti da gabbiani.