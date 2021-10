Negli ultimi decenni, centinaia di milioni di persone si sono trasferite dalle aree rurali alle città, che ora ospitano più della metà della popolazione mondiale. Nei centri urbani le temperature sono generalmente più alte che in campagna, a causa della poca vegetazione e dell’abbondanza di cemento, asfalto e altre superfici impermeabili che tendono a intrappolare e concentrare il calore. Ecco spiegato il cosiddetto “effetto isola di calore urbana“.

Il calore urbano, secondo un recentissimo studio, aumenta la morbilità e la mortalità. Influisce sulla capacità delle persone di lavorare e si traduce in una minore produzione economica. Addirittura arriva ad aggravare le condizioni di salute preesistenti, provocando persino la morte.

Gli autori dello studio hanno combinato immagini satellitari a infrarossi con le letture di migliaia di strumenti posizionati a terra per determinare i valori giornalieri di temperatura e umidità in 13115 città. Il tutto è stato portato avanti dal 1983 al 2016. Temperature superiori a 30 gradi sono state considerate tali da generare calore estremo perché rilevate “a bulbo umido”, una misura che tiene conto dell’effetto moltiplicatore dell’elevata umidità sulla fisiologia umana. Una lettura a bulbo umido di 30°C è l’equivalente approssimativo di 106 gradi Fahrenheit sul cosiddetto indice di calore, ovvero il punto in cui anche le persone più sane trovano difficile stazionare all’aperto a lungo.

Per ottenere una misura dei giorni/persona trascorsi in tali condizioni, i ricercatori hanno confrontato i dati meteorologici con le statistiche sulla popolazione delle città nello stesso periodo di tempo. L’analisi ha rivelato che il numero di giorni/persona di esposizione al calore delle città è passato da 40 miliardi all’anno nel 1983 a 119 miliardi nel 2016. Praticamente è triplicato. Nel 2016, 1,7 miliardi di persone sono state sottoposte a tali condizioni per più giorni.

Le città più colpite sono quelle delle basse latitudini. Le peggiori condizioni sono state registrate a Dhaka, la capitale in rapida crescita del Bangladesh. A seguire Shanghai e Guangzhou, in Cina; Yangon, Birmania; Bangkok; Dubai; Hanoi; Khartum. Poi altre varie città del Pakistan, dell’India e della penisola arabica.

Per quanto riguarda le popolazioni delle città europee sono state relativamente stabili, quindi gli aumenti dell’esposizione sono stati guidati quasi esclusivamente dall’aumento delle temperature dell’atmosfera. I ricercatori hanno scoperto che il 17% delle città studiate ha aggiunto un intero mese di giorni di caldo estremo nel periodo di studio di 34 anni.