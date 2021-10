Nella notte tra il 1° ed il 2 ottobre, in Toscana, tra le province di Prato e Pistoia, è stata avvistata nel cielo una striscia compatibile con un meteorite. Il bolide è stato registrato da otto telecamere della rete spaziale Prisma situate in Toscana e nel Centro Italia.

Secondo gli esperti della rete spaziale, coordinati dall’Istituto nazionale di astrofisica, hanno diffuso una nota che indica una possibile area dove un piccolo frammento potrebbe aver raggiunto il suolo. Questo potrebbe essere caduto in un’area compresa tra le località di Lucciano (Pistoia) e Oste (Prato).

Tuttavia, la possibilità di trovare il piccolo meteorite è estremamente esigua, in quanto dovrebbe avere un peso tra i 30 e i 100 grammi.

Le condizioni meteo della giornata di domenica in Toscana erano abbastanza buone per consentire la ricerca, ma al momento non si ha notizia che alcuna strano, o anomalo sassolino sia stato ritrovato.

Gli esperti chiedono che chiunque dovesse trovare un sasso ricoperto da una sorta di pattino scura con angoli smussati, dovrebbe immediatamente avvisarli, magari inviando delle foto. Si rammenta che il valore scientifico del reperto molto elevato mentre quello economico, nel caso è esiguo. Peraltro, il frammento non andrebbe toccato a mani nude.

Non è la prima volta che in Italia vengono trovati reperti del genere, già nel gennaio 2020 un altro meteorite segnalato dalla rete di rilevamento Prisma fu trovato nelle campagne di Carpi, in Emilia.